Homem cai de cavalo e morre afogado em Presidente Kennedy

Um homem de 60 anos foi encontrado morto em uma vala no bairro Campinas, em Presidente Kennedy , Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (26). Segundo populares, a vítima andava a cavalo quando entrou em uma região alagada e logo depois ambos caíram no buraco. Não há informação sobre o animal.

A população chegou a chamar a Polícia Militar (PM), mas a corporação informou que ao chegar no local o homem já estava morto. O exame perinecroscópico, realizado no local do crime pela Polícia Científica, constatou sinais característicos de afogamento.

Em um primeiro momento o caso chegou a ser relacionado às chuvas que atingiram municípios vizinhos entre a última sexta-feira (22) e o sábado (23). Porém, a Polícia Civil (PC) informou não tratar a situação como decorrente das chuvas. "Após a análise e juntada dos laudos periciais, o caso será encaminhado ao Judiciário para as devidas providências", afirmou a PC.