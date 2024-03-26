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Fatalidade

Homem cai de cavalo e morre afogado em Presidente Kennedy

As testemunhas informaram que o homem de 60 anos entrou com o animal em região de alagada e ambos caíram em uma vala

Publicado em 26 de Março de 2024 às 19:05

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

26 mar 2024 às 19:05
Um homem de 60 anos foi encontrado morto em uma vala no bairro Campinas, em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (26). Segundo populares, a vítima andava a cavalo quando entrou em uma região alagada e logo depois ambos caíram no buraco. Não há informação sobre o animal. 
A população chegou a chamar a Polícia Militar (PM), mas a corporação informou que ao chegar no local o homem já estava morto. O exame perinecroscópico, realizado no local do crime pela Polícia Científica, constatou sinais característicos de afogamento.
Em um primeiro momento o caso chegou a ser relacionado às chuvas que atingiram municípios vizinhos entre a última sexta-feira (22) e o sábado (23). Porém, a Polícia Civil (PC) informou não tratar a situação como decorrente das chuvas. "Após a análise e juntada dos laudos periciais, o caso será encaminhado ao Judiciário para as devidas providências", afirmou a PC.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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