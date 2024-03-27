Servidor que negou ambulância a morador que falou mal de prefeitura do ES pede exoneração

O servidor que negou atendimento de ambulância a um morador que falou mal da Prefeitura de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, pediu exoneração na terça-feira (26). A informação foi confirmada pela administração municipal e pelo próprio funcionário, Eduardo Cesana, que atuava como chefe da Central de Ambulâncias do município. O caso veio à tona após um áudio em que ele nega a solicitação circular em aplicativo de mensagens de texto.

“Eu assinei ontem e já me desliguei da prefeitura”, disse Eduardo à reportagem de A Gazeta na manhã desta quarta-feira (27). Na terça-feira, o então servidor disse ter cometido um erro ao negar a ambulância com a justificativa que deu, e afirmou que teve uma fala infeliz.

A gravação da solicitação foi gravada e circulou em grupos de aplicativo de mensagem durante o último fim de semana. Por conta da repercussão, o prefeito da cidade André Fagundes (Podemos) compartilhou um vídeo nas redes sociais para falar sobre o assunto.

“Depois desse fato, nós vamos corrigir para tentar melhorar o nosso atendimento. Vamos juntar a nossa equipe e resolver esse problema para não acontecer mais com ninguém. Isso que a gente pede para todos, humanização e qualidade no atendimento”, afirmou o prefeito em um trecho do vídeo.

Relembre o caso

Na ocasião, um morador ligou pedindo ajuda para o vigia da rodoviária da cidade, que estaria caído ao chão e com o pé lesionado. Eduardo respondeu dizendo: “Não vou atender ele, não. Ele fala muito mal da administração. Manda ele ligar para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)”.