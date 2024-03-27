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Flagrante em áudio

Servidor que negou ambulância a morador que falou mal de prefeitura do ES pede exoneração

Caso repercutiu no último fim de semana em grupos de aplicativo de mensagem; Eduardo Cesana, que atuava como chefe da Central de Ambulâncias do município

Publicado em 27 de Março de 2024 às 10:19

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 mar 2024 às 10:19
O servidor que negou atendimento de ambulância a um morador que falou mal da Prefeitura de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, pediu exoneração na terça-feira (26). A informação foi confirmada pela administração municipal e pelo próprio funcionário, Eduardo Cesana, que atuava como chefe da Central de Ambulâncias do município. O caso veio à tona após um áudio em que ele nega a solicitação circular em aplicativo de mensagens de texto.
“Eu assinei ontem e já me desliguei da prefeitura”, disse Eduardo à reportagem de A Gazeta na manhã desta quarta-feira (27). Na terça-feira, o então servidor disse ter cometido um erro ao negar a ambulância com a justificativa que deu, e afirmou que teve uma fala infeliz.
A gravação da solicitação foi gravada e circulou em grupos de aplicativo de mensagem durante o último fim de semana. Por conta da repercussão, o prefeito da cidade André Fagundes (Podemos) compartilhou um vídeo nas redes sociais para falar sobre o assunto.
“Depois desse fato, nós vamos corrigir para tentar melhorar o nosso atendimento. Vamos juntar a nossa equipe e resolver esse problema para não acontecer mais com ninguém. Isso que a gente pede para todos, humanização e qualidade no atendimento”, afirmou o prefeito em um trecho do vídeo.

Relembre o caso

Na ocasião, um morador ligou pedindo ajuda para o vigia da rodoviária da cidade, que estaria caído ao chão e com o pé lesionado. Eduardo respondeu dizendo: “Não vou atender ele, não. Ele fala muito mal da administração. Manda ele ligar para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)”.
  • Solicitante: O X. (nome do morador, ocultado pela reportagem), vigia da prefeitura, que trabalha na rodoviária, caiu e pelo visto quebrou o pé. 
  • Chefe da Central de Ambulância: Você está perto dele?
  • Solicitante: Não, ele ligou…
  • Chefe da Central de Ambulância: Deixa ele lá. Tá bom? Não vou atender ele, não. Deixa ele se virar, ele fala muito mal da administração.
  • Solicitante: Mas é cidadão, né?
  • Chefe da Central de Ambulância: Não, deixe quieto. Manda ele ligar para o Samu.
  • Solicitante: Qual o número do Samu?
  • Chefe da Central de Ambulância: É o 192.
  • Solicitante: Eu sei que ele fala mal…

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