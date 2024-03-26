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Tragédia

ES tem mais de 20 mil pessoas fora de casa devido às chuvas no Sul

Dados foram atualizados pela Defesa Civil Estadual no boletim das 6h desta quarta-feira (27); apenas em Mimoso do Sul, são 10 mil desalojados

Publicado em 26 de Março de 2024 às 18:35

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

26 mar 2024 às 18:35
Chuva deixa cenario de destruição em Mimoso do Sul
Mimoso do Sul foi tomada por água e lama entre a noite de sexta (22) e madrugada de sábado (23) Crédito: Max Wender / Casa Militar ES
Mais de 20 mil pessoas estão fora de casa por conta das chuvas do último fim de semana, no Sul do Espírito Santo, conforme o último boletim da Defesa Civil divulgado às 6h desta quarta-feira (27). Ao todo, são 19.549 desalojados (quando precisa sair de casa, mas não a perdeu, e não está em abrigos) e 524 desabrigados (quando perdem a residência e buscam abrigo público).
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil esclareceu que os dados de desabrigados e desalojados são atualizados conforme informações repassadas pelos municípios. Na tarde desta terça, Mimoso do Sul atualizou as informações, o que elevou consideravelmente os números – 10 mil desalojados e 100 desabrigados. Além disso, houve alterações em outros municípios.
O número de desaparecidos caiu para três (no boletim das 11h  de terça-feira eram 4). Segundo a Defesa Civil Estadual, dois dos desaparecidos estavam hospitalizados em Apiacá e um estava sem contato com familiares. O número de mortos continua o mesmo do boletim divulgado na manhã de terça (26), permanecendo em 20 no total.  
ES tem mais de 20 mil pessoas fora de casa devido às chuvas no Sul
Há ainda, cerca de 524 pessoas desabrigadas - aquele que perdeu a casa e está em um abrigo público. 
Entre a noite de sexta-feira (22) e a madrugada de sábado (23), o Sul do Espírito Santo foi palco de uma tragédia por conta das chuvas que atingiram a região.
Na última quinta-feira (21), os sistemas que monitoram o tempo no Brasil já sinalizavam a chegada de uma frente fria que causaria temporais no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. O aviso de grande perigo dado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apontando para o risco de tempestades no Sul capixaba, concretizou-se de forma ainda mais severa que o esperado.
O alerta vermelho emitido pelo Inmet desde a quarta-feira (20) previa chuvas superiores a 60 mm/h ou 100mm/dia — que por si só já são expressivas — além de ventos acima de 100 km/h. Porém, em uma noite, o Estado recebeu mais que o dobro do previsto de chuva para todo o mês de março. O resultado foi trágico, principalmente em Mimoso do Sul, Apiacá e Bom Jesus do Norte, com um rastro de destruição e mortes.

Diferença de desalojado e desabrigado

- Desabrigado é aquele que perdeu a casa e está em um abrigo público. 

- O desalojado teve de deixar sua casa – não necessariamente a perdeu – e não está em abrigos, mas sim na casa de um parente, amigo ou conhecido, por exemplo.

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