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Solidariedade

Agências dos Correios recebem doações para vítimas da chuva no ES

Além de receber as doações, os Correios também farão o transporte dos donativos às cidades afetadas pelas fortes chuvas do fim de semana

Publicado em 27 de Março de 2024 às 08:37

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 mar 2024 às 08:37
Chuva no ES: cenas do rastro de destruição e prejuízos em Mimoso do Sul
Chuva no ES: cenas do rastro de destruição e prejuízos em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira
A rede de agências dos Correios no Espírito Santo recebe, até o mês de abril, doações para as vítimas das chuvas que atingiram o Sul do Estado. Além da coleta, também será feito o transporte dos donativos às prefeituras dos municípios afetados pelos temporais.
Todas as agências de Correios do Estado estão aptas a receber doações. Confira os endereços e horários de funcionamento das agências no site dos Correios. São aceitos alimentos da cesta básica (não perecíveis), produtos de higiene pessoal e itens de vestuário. Esses são os itens de maior necessidade no momento. 
Na terça-feira (26), primeiro dia de operação, foram atendidas as localidades de Atílio Vivacqua e Jerônimo Monteiro, totalizando aproximadamente cinco toneladas de donativos. Serão atendidos ainda mais 11 cidades: Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

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