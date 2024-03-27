Agências dos Correios recebem doações para vítimas da chuva no ES

A rede de agências dos Correios no Espírito Santo recebe, até o mês de abril, doações para as vítimas das chuvas que atingiram o Sul do Estado. Além da coleta, também será feito o transporte dos donativos às prefeituras dos municípios afetados pelos temporais.
Todas as agências de Correios do Estado estão aptas a receber doações. Confira os endereços e horários de funcionamento das agências no site dos Correios. São aceitos alimentos da cesta básica (não perecíveis), produtos de higiene pessoal e itens de vestuário. Esses são os itens de maior necessidade no momento.
Na terça-feira (26), primeiro dia de operação, foram atendidas as localidades de Atílio Vivacqua e Jerônimo Monteiro, totalizando aproximadamente cinco toneladas de donativos. Serão atendidos ainda mais 11 cidades: Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.