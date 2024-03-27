Agências dos Correios recebem doações para vítimas da chuva no ES

Na terça-feira (26), primeiro dia de operação, foram atendidas as localidades de Atílio Vivacqua e Jerônimo Monteiro, totalizando aproximadamente cinco toneladas de donativos. Serão atendidos ainda mais 11 cidades: Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.