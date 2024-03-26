Servidor recusa ambulância a morador que falou mal de prefeitura do ES

"Eu vim aqui para falar de um áudio de um funcionário nosso que teria feito para uma pessoa que estava precisando de transporte. Vale lembrar, desde quando eu trabalhei no hospital, como secretário de saúde e agora como prefeito, política pública tem que ser para todo mundo. É assim que eu espero, que todos sejam atendidos com igualdade, com respeito e humanização. Depois desse fato, nós vamos corrigir para tentar melhorar o nosso atendimento. Vamos juntar a nossa equipe e resolver esse problema para que não aconteça mais com ninguém. Isso que a gente pede para todos humanização e qualidade no atendimento"