Servidor recusa ambulância a morador que falou mal de prefeitura do ES

Circulou em grupos de aplicativo de mensagem no último fim de semana um áudio referente a uma ligação em que um homem solicita uma ambulância em contato com uma central da Prefeitura de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, para atender um morador que machucou o pé e que teve a solicitação negada. No áudio, o atendente responde: “Não vou atender ele, não. Ele fala muito mal da administração. Manda ele ligar para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)”. O áudio pode ser conferido acima, assim como, na sequência, o posicionamento do prefeito sobre o caso.
Confira o diálogo:
- Solicitante: O X. (nome do morador, ocultado pela reportagem), vigia da prefeitura, que trabalha na rodoviária, caiu e pelo visto quebrou o pé.
- Chefe da Central de Ambulância: Você está perto dele?
- Solicitante: Não, ele ligou…
- Chefe da Central de Ambulância: Deixa ele lá. Tá bom? Não vou atender ele, não. Deixa ele se virar, ele fala muito mal da administração.
- Solicitante: Mas é cidadão, né?
- Chefe da Central de Ambulância: Não, deixe quieto. Manda ele ligar para o Samu.
- Solicitante: Qual o número do Samu?
- Chefe da Central de Ambulância: É o 192.
- Solicitante: Eu sei que ele fala mal…
Quem atendeu a ligação foi Eduardo Cesana, chefe da Central de Ambulâncias do município. Procurado pela reportagem para comentar o caso, ele disse que reconhece que errou e afirmou que teve uma fala infeliz e que pedirá exoneração. “A fala foi infeliz. Eu acabei de conversar com o prefeito, conversei com o secretário. Devido ao erro, que vou assumir, vou pedir exoneração”, lamentou o servidor.
Segundo Eduardo, ele recebeu a informação de que o morador que fez o pedido teve uma torção de tornozelo. “Essa pessoa que ligou falou que ela andava normalmente e tinha uma torção no pé. Não foi caso de ter quebrado ou alguma coisa, entendeu? Inclusive, o paciente tem um carro e acredito que ele veio dessa forma procurar atendimento”.
A reportagem de A Gazeta não conseguiu localizar e identificar o solicitante, autor da ligação. Após a repercussão do caso, o prefeito de Nova Venécia, André Fagundes (Podemos), compartilhou um vídeo no Instagram comentando sobre o ocorrido.
"Eu vim aqui para falar de um áudio de um funcionário nosso que teria feito para uma pessoa que estava precisando de transporte. Vale lembrar, desde quando eu trabalhei no hospital, como secretário de saúde e agora como prefeito, política pública tem que ser para todo mundo. É assim que eu espero, que todos sejam atendidos com igualdade, com respeito e humanização. Depois desse fato, nós vamos corrigir para tentar melhorar o nosso atendimento. Vamos juntar a nossa equipe e resolver esse problema para que não aconteça mais com ninguém. Isso que a gente pede para todos humanização e qualidade no atendimento"