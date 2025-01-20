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Acidente

Motorista embriagado é preso após carro cair em quintal em São Gabriel

Uma mulher que estava no veículo sofreu uma lesão no braço e foi levada para um hospital da cidade; condutor foi autuado e encaminhado ao sistema prisional
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 jan 2025 às 13:09

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 13:09

Um homem de 34 anos foi preso após se envolver em um acidente de carro no bairro Gustavo Boni, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada do último domingo (19). Segundo a Polícia Militar, Wellington Cunha de Freitas, que estava na condução do veículo, foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Uma mulher ficou ferida.
Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que o veículo, um Fiat Strada, começa a subir uma ladeira de forma descontrolada. Primeiro, a picape sobe em uma calçada e depois atravessa a rua e cai no quintal de uma casa. É possível ver também que quatro pessoas estavam na carroceria quando o veículo estava em movimento.
Conforme a PM, o condutor foi encontrado pelos agentes no local do acidente, onde foi constatada a influência do álcool. Wellington foi levado para a Delegacia Regional de Nova Venécia.
Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Após os procedimentos de praxe, ele foi conduzido ao sistema prisional.
A vítima ferida sofreu uma lesão no braço e foi socorrida por uma pessoa de moto para o hospital da cidade, onde recebeu atendimento. Não há mais informações sobre o estado de saúde dela.
A reportagem tenta localizar a defesa de Wellington Cunha de Freitas. Este espaço está aberto para um posicionamento.

Adesivo da Prefeitura de Cariacica

Foi observado no Fiat Strada um adesivo alusivo à Prefeitura de Cariacica. Em nota, a administração do município afirmou que o veículo não pertence à frota municipal e o condutor não é servidor da prefeitura.
“A Prefeitura de Cariacica esclarece que o veículo em questão não pertence à frota municipal, tampouco o condutor é servidor da administração. Informa ainda que não são disponibilizados adesivos para veículos de empresas contratadas. Ressalta ainda que será apurado o uso indevido do adesivo contendo o brasão da prefeitura, visto que as empresas contratadas somente podem utilizar adesivos em veículos quando os mesmos estejam desempenhando alguma atividade pública”, finalizou o município.

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