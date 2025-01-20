Motociclista com sinais de embriaguez bate em muro e carona morre no ES

Um motociclista bateu em um muro no bairro Alice Coutinho, em Cariacica, na manhã de domingo (19), e o carona que estava com ele morreu no acidente. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Marcos Vinicius Ferreira de Alcântara, que conduzia a moto, apresentava sinais de embriaguez. Além disso, de acordo com a Polícia Civil, ele não tinha carteira de habilitação.
Marcos foi socorrido até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). Já o carona, identificado como Francislei Mendes Dias, teve o óbito constatado ainda na ambulância. Consta no boletim da polícia que Marcos apresentava odor etílico no hálito, olhos vermelhos e fala alterada.
A Polícia Civil informou que o suspeito, de 37 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica e autuado em flagrante por praticar "homicídio culposo na direção de veículo automotor com agravante de não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação e conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência". Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
Sobre Francislei, a Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo foi encaminhado pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) ao Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.