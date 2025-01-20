Auxiliar de cozinha com 90% do corpo queimado na Serra segue em estado grave

Atualização
27/01/2025 - 10:10
Uma semana após o caso, Ana Paula Santos não resistiu e morreu. A informação foi confirmada na segunda-feira (27) pela filha dela. Clique aqui e leia a reportagem completa.
Permanece em estado grave a auxiliar de cozinha de 44 anos que teve 90% do corpo queimado em um incêndio ocorrido no apartamento dela em Castelândia, na região de Jacaraípe, Serra, na última sexta-feira (17). De acordo com a filha, a vítima segue internada, entubada e sedada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, sem previsão de alta.
Na última resposta dada sobre o caso pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (20), a corporação informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Em depoimento preliminar à polícia, o companheiro da mulher, um encanador de 27 anos, relatou que o incêndio foi causado por um acidente doméstico enquanto preparava comida.
No entanto, familiares apresentaram outra versão. Segundo a filha da vítima, durante uma chamada de vídeo feita pela mãe na noite do ocorrido, a auxiliar contou que o companheiro teria jogado álcool nela. A ligação foi interrompida após o homem tomar o celular da mulher.
O companheiro, que também sofreu queimaduras, permanece internado e consciente, de acordo com informações da filha da vítima.
A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros para informações sobre a perícia. Até o momento da publicação desta reportagem, não houve retorno.