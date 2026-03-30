Caso raro

Morre porquinho que nasceu com "duas faces" em Alfredo Chaves

Filhote sobreviveu por dois dias e "contrariou expectativas", segundo veterinário; dono vai preservar corpo do animal

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de março de 2026 às 16:34

Após dois dias de vida, o porquinho de "duas caras" que nasceu na Região Serrana do Espírito Santo morreu no sábado (28). O corpo do animal será preservado em um recipiente preenchido com formol, segundo o lavrador Sidimar Partelli. "Foi uma morte esperada, mas o caso contrariou as estatísticas em diversos aspectos. Viver dois dias foi incrível, considerando tudo que já foi relatado até então em pesquisas", comentou o médico veterinário Guilherme Figueira.

A cena rara foi registrada na última quinta-feira (26) por Sidimar, que cria porcos em sua propriedade localizada em Recreio, zona rural de Alfredo Chaves. "Não tinha acontecido isso até então, é o primeiro. A gente achou interessante porque nunca tinha visto", disse.

No total nasceram nove filhotes, mas dois deles morreram. O leitão não conseguia ficar de pé, além de mamar sozinho, por isso foi separado dos outros, sendo alimentado com uma fórmula láctea por meio de uma seringa. "Ele consegue se alimentar pelas duas bocas, porém é um ser só. O resto do corpo é completamente normal, é um macho normal", comentou o lavrador na sexta-feira (27).

Porquinho com duas cabeças nasceu na zona rural de Alfredo Chaves, na Região Serrana do ES Crédito: Sidimar Partelli

Guilherme Figueira ressaltou que o caso é extremamente raro e que a sobrevivência do bichinho é ainda mais. O veterinário explica que o nascimento se trata de uma diprosopia — ou seja, um único animal com a cabeça com partes duplicadas. Esse tipo de anomalia é ainda mais raro do que a dicefalia — gêmeos cuja separação foi incompleta durante a formação, com duas cabeças separadas.

Porco nasce com 'duas faces' em Alfredo Chaves no ES; caso é raríssimo

Isso pode acontecer quando há cruzamento de animais da mesma família, contaminação por produtos químicos (como pesticidas) ou deficiência de vitaminas. Animais como esses geralmente têm outros órgãos prejudicados, o que faz com que muitos morram algumas horas após o nascimento. "Há dificuldade de sucção, respiração e falta de coordenação nos movimentos, na maioria das vezes fatal para um recém-nascido", finaliza.

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