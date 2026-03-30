Preço do ovo dispara e pesa no bolso de consumidores no ES

Publicado em 30 de março de 2026 às 16:14
O preço de um dos principais ingredientes, fundamental na torta capixaba, disparou nas últimas semanas e tem pesado no bolso dos consumidores de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Durante a quaresma, quando o ovo ganha ainda mais destaque no cardápio, seja na produção do prato típico do Estado ou na abstenção de carne, o aumento tem impactado diretamente as compras nos supermercados.
A alta foi confirmada em um levantamento feito pelo Procon Municipal, que analisou preços em seis supermercados da cidade nos últimos dois meses. A pesquisa apontou reajustes que variam de 25% a mais de 60%. Para se ter uma ideia, no fim de janeiro era possível encontrar uma cartela com 30 unidades por cerca de R$ 14. Atualmente, o mesmo produto chega a custar quase R$ 24.
Segundo um consultor financeiro, o aumento está ligado a uma combinação de fatores, como a queda na produção e o crescimento da demanda.
Francisco SilvaConsultor Financeiro
Em um dos supermercados, a previsão é de que os preços só comecem a cair e se estabilizem dentro de até dois meses, segundo o gerente. Enquanto isso, a estratégia para manter os clientes tem sido investir em promoções.
Jocileia DelgadoDona de casa
Já o consumidor que não costuma abrir mão do produto precisa recorrer à boa e velha pesquisa de preços. Dessa forma, é possível encontrar ofertas mais vantajosas, economizar nas compras do dia a dia e amenizar o impacto da alta no orçamento familiar.
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