E a torta capixaba?

Preço do ovo dispara e pesa no bolso de consumidores no ES

Levantamento do Procon de Linhares aponta aumento de até 60% nas cartelas, impulsionado pela maior demanda na quaresma e queda na produção

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de março de 2026 às 16:14

Os reajustes nos preços dos ovos, na dúzia ou cartela, variam entre 25% a 60% do que vinha sendo praticado em Linhares Crédito: Alberto Costa

O preço de um dos principais ingredientes, fundamental na torta capixaba, disparou nas últimas semanas e tem pesado no bolso dos consumidores de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Durante a quaresma, quando o ovo ganha ainda mais destaque no cardápio, seja na produção do prato típico do Estado ou na abstenção de carne, o aumento tem impactado diretamente as compras nos supermercados.

A alta foi confirmada em um levantamento feito pelo Procon Municipal, que analisou preços em seis supermercados da cidade nos últimos dois meses. A pesquisa apontou reajustes que variam de 25% a mais de 60%. Para se ter uma ideia, no fim de janeiro era possível encontrar uma cartela com 30 unidades por cerca de R$ 14. Atualmente, o mesmo produto chega a custar quase R$ 24.

A melhor opção para economizar é a boa e velha prática de pesquisar preços em diferentes comércios Crédito: Alberto Costa

Segundo um consultor financeiro, o aumento está ligado a uma combinação de fatores, como a queda na produção e o crescimento da demanda.

Até o dia 2 de abril, durante a quaresma, o consumo de ovos aumenta. Além disso, com a volta às aulas, cresce também a demanda pela alimentação escolar. Outro ponto é a inclusão cada vez maior dos ovos na dieta do brasileiro Francisco Silva Consultor Financeiro

Em um dos supermercados, a previsão é de que os preços só comecem a cair e se estabilizem dentro de até dois meses, segundo o gerente. Enquanto isso, a estratégia para manter os clientes tem sido investir em promoções.

Não dá para comprar só em um lugar. Hoje está muito difícil; é preciso procurar onde está mais barato Jocileia Delgado Dona de casa

Já o consumidor que não costuma abrir mão do produto precisa recorrer à boa e velha pesquisa de preços. Dessa forma, é possível encontrar ofertas mais vantajosas, economizar nas compras do dia a dia e amenizar o impacto da alta no orçamento familiar.

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