Moradores fecham Avenida Capuaba após jovem ser baleado em Vila Velha

Protesto na Avenida Capuaba, em Vila Velha Crédito: Reprodução

TV Gazeta, Nicolas Abelha, de 19 anos, estava voltando de uma unidade de saúde e os tiros teriam sido disparados por policias militares. O protesto terminou por volta de 18h40, após a Polícia Militar dispersar o grupo com o uso de balas de borracha. A via foi liberada pouco antes das 20h30, depois que o Corpo de Bombeiros fez a limpeza da pista. Um grupo de manifestantes interditou a Avenida Capuaba, em Vila Velha , no fim da tarde desta quinta-feira (12). De acordo com o relato de uma pessoa que preferiu não se identificar, o ato foi um protesto por um jovem ter sido baleado em Santa Rita, no mesmo município. A ocorrência foi registrada por volta das 4h da manhã desta quinta . Segundo relato de moradores à, Nicolas Abelha, de 19 anos, estava voltando de uma unidade de saúde e os tiros teriam sido disparados por policias militares. O protesto terminou por volta de 18h40, após a Polícia Militar dispersar o grupo com o uso de balas de borracha. A via foi liberada pouco antes das 20h30, depois que o Corpo de Bombeiros fez a limpeza da pista.

Com cartazes nas mãos, os moradores pediam justiça. No trecho da Avenida Capuaba, na altura do bairro Santa Rita, onde o jovem mora, eles interromperam a passagem de veículos colocando fogo em pneus.

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Polícia Rodoviária Federal informou que foi acionada por volta das 17h20 e esteve no local. A Polícia Militar afirmou que também fez o acompanhamento do protesto, mas de acordo com informações da TV Gazeta, os policiais usaram balas de borracha para dispersar o grupo. Até as 19h30 o trânsito permaneceu paralisado nos dois sentidos para a limpeza da pista.

Trânsito segue interditado nos dois sentidos na Avenida Capuaba, em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Pouco antes de 20h30, após a realização da limpeza pelo Corpo de Bombeiros, o trecho foi liberado nos dois sentidos.

BALEADO NA VOLTA PRA CASA

Na versão dos policiais, o jovem passava pelo bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, e houve uma tentativa de abordagem, já que Nícolas apresentava "atitude suspeita". Ele não teria respeitado a sinalização e acelerou a motocicleta. A guarnição alega que ele sacou um arma e fez menção de disparo contra os policias. Neste momento, um policial disparou um tiro.

De acordo com a reportagem da TV Gazeta , quando o jovem caiu no chão não havia nenhum item ilícito com ele.

Pouco tempo depois, o Ciodes, segundo a PM, foi acionado dizendo que Nícolas teria jogado a arma, uma garrucha calibre 38, com duas munições, em um valão.

Nícolas não tem passagem pela polícia, segundo apuração do jornalista Kaique Dias, da TV Gazeta.