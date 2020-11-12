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Protesto na BR 447

Moradores fecham Avenida Capuaba após jovem ser baleado em Vila Velha

De acordo com os manifestantes, o ato foi  um protesto após um jovem ter sido baleado no bairro Santa Rita. A manifestação terminou por volta de 18h40, mas o trânsito foi liberado após a limpeza da pista perto das 20h30
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 19:33

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 19:33

Protesto na Avenida Capuaba, em Vila Velha
Protesto na Avenida Capuaba, em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um grupo de manifestantes interditou a Avenida Capuaba, em Vila Velha, no fim da tarde desta quinta-feira (12). De acordo com o relato de uma pessoa que preferiu não se identificar, o ato foi um protesto por um jovem ter sido baleado em Santa Rita, no mesmo município. A ocorrência foi registrada por volta das 4h da manhã desta quinta. Segundo relato de moradores à TV Gazeta, Nicolas Abelha, de 19 anos, estava voltando de uma unidade de saúde e os tiros teriam sido disparados por policias militares.  O protesto terminou por volta de  18h40,  após a Polícia Militar dispersar o grupo com o uso de balas de borracha.  A via foi liberada pouco antes das 20h30, depois que o Corpo de Bombeiros fez a limpeza da pista. 
Com cartazes nas mãos, os moradores pediam justiça. No trecho da Avenida Capuaba, na altura do bairro Santa Rita, onde o jovem mora, eles interromperam a passagem de veículos colocando fogo em pneus.
A Polícia Rodoviária Federal informou que foi acionada por volta das 17h20 e esteve no local. A Polícia Militar afirmou que também fez o acompanhamento do protesto, mas de acordo com informações da TV Gazeta, os policiais usaram balas de borracha para dispersar o grupo. Até as 19h30 o trânsito permaneceu paralisado nos dois sentidos para a limpeza da pista.
Trânsito segue interditado nos dois sentidos na Avenida Capuaba, em Vila Velha
Trânsito segue interditado nos dois sentidos na Avenida Capuaba, em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Pouco antes de 20h30, após a realização da limpeza pelo Corpo de Bombeiros, o trecho foi liberado nos dois sentidos.

BALEADO NA VOLTA PRA CASA

O jovem de 19 anos foi socorrido para o hospital após ser atingido na nuca por um tiro que ultrapassou o capacete. Segundo relato de moradores, ele estaria voltando de uma unidade de saúde e o disparo teria sido efetuado por policiais militares. Populares ainda afirmam que Nícolas não tem envolvimento com o crime.
Na versão dos policiais, o jovem passava pelo bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, e houve uma tentativa de abordagem, já que Nícolas apresentava "atitude suspeita". Ele não teria respeitado a sinalização e acelerou a motocicleta. A guarnição alega que ele sacou um arma e fez menção de disparo contra os policias. Neste momento, um policial disparou um tiro.
De acordo com a reportagem da TV Gazeta, quando o jovem caiu no chão não havia nenhum item ilícito com ele.
Pouco tempo depois, o Ciodes, segundo a PM, foi acionado dizendo que Nícolas teria jogado a arma, uma garrucha calibre 38, com duas munições, em um valão.
Nícolas não tem passagem pela polícia, segundo apuração do jornalista Kaique Dias, da TV Gazeta.
A Polícia Militar afirmou que os agentes envolvidos serão investigados pela Corregedoria. A Polícia Civil também irá investigar o caso.

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