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Trânsito intenso

Pontes que dão acesso à Vitória enfrentam congestionamento

Durante a tarde desta quinta-feira (12), são registrados pontos de engarrafamento e trânsito lento na Segunda, Terceira e Cinco Pontes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 17:49

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 17:49

Terceira ponte congestionada nesta quinta-feira (12)
Terceira ponte congestionada nesta quinta-feira (12) Crédito: Rodosol
O motorista que realiza o trajeto entre os municípios de Vila Velha e a ilha de Vitória, enfrenta grande congestionamento em todas as alternativas de passagens durante a tarde desta quinta-feira (12). São registrados pontos de engarrafamento e trânsito lento na Segunda, Terceira e Cinco Pontes. 
De acordo com os ouvintes da Rádio CBN Vitória (92,5 FM), obras na ciclofaixa registradas em frente ao Porto da Codesa, localizado na Avenida Getúlio Vargas, interditam uma das faixas. Com a interdição e o grande tráfego de veículos no local, uma longa retenção é formada até as proximidades e extensão da Segunda e Cinco Pontes. 
Já na Terceira Ponte, foi informado pela Rodosol, concessionária que administra a via, que não foram registradas ocorrências no local ao longo da tarde, e que apenas foi percebido um maior fluxo de veículos transitando na parte da tarde. 
Trânsito lento na Cinco Pontes na tarde desta quinta-feira (12)
Trânsito lento na Cinco Pontes na tarde desta quinta-feira (12) Crédito: Ouvinte CBN/ Bruno Lopes
Os congestionamentos na Segunda e Cinco Pontes impactam no trânsito da Avenida Mário Gruel, Rua Paraguai e Avenida América.  Já na Terceira Ponte, a retenção já começa a aparecer desde a Rua Antônio Ataíde, em Vila Velha. 

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