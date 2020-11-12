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Ninguém se feriu

Carreta tem pane mecânica e pega fogo no Contorno, em Cariacica

De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, o veículo seguia no sentido Sul (Guarapari) e a ocorrência foi registrada no quilômetro 293

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 18:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 18:26
Veículo em chamas na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Veículo em chamas na Rodovia do Contorno, em Cariacica Crédito: Reprodução
Uma carreta ficou em chamas após ter uma pane mecânica enquanto passava pela Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (12). De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, o veículo seguia no sentido Sul (Guarapari) e a ocorrência foi registrada no quilômetro 293. Ninguém ficou ferido.
Segundo informações, o atendimento foi realizado às 10h10 e uma faixa da BR 101 ficou interditada até as 12h32.
Nas imagens é possível ver que a carreta ficou em chamas e vários populares tentaram conter o fogo.
A EDP informou que tomou conhecimento da ocorrência envolvendo um veículo de uma empresa terceirizada que seguia para uma obra. A causa está sendo apurada.
A reportagem de A Gazeta procurou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal, que afirmaram não ter recebido nenhuma demanda relacionada ao assunto.

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