Moradores de Vitória e alunos da Ufes relatam estrondos na Capital

Fortes estrondos, acompanhados de fumaça, foram sentidos por estudantes da Ufes Crédito: Leitor | A Gazeta

Em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o comerciante João Batista disse que ouviu pelo menos três explosões em Joana D'Arc, no bairro onde mora. "Eu estava tomando café, eu e minha esposa, quando ouvi o tremor. A minha casa já está embaixo sem parede, com sustentação em coluna. Aí eu fiquei preocupado. Vim pra varanda ver o que era, a minha esposa em pânico", destacou.

Outros moradores ainda criticaram e afirmaram que tomaram um susto devido à intensidade dos estrondos, que, de acordo com eles, são comuns na região.

A situação também teve repercussão nas redes sociais. Veja alguns posts:

Tentando entender através do Twitter o que houve na ufes mas tá saindo tudo atravessado e eu não sei até agora o que houve — Larinha (@_larinea_) April 10, 2023

já é a segunda vez que da um estrondo aqui na Ufes. O que tá acontecendo? — black mewtwo (@ImPirigotica) April 20, 2023

caiu um meteoro na ufes ? que barulho foi esse ? — agente do caos (@iaguiss) April 20, 2023

O que diz a Ufes

Por nota, a Ufes confirmou que os tremores foram sentidos no campus de Goiabeiras, mas destacou que nada foi identificado pela Diretoria de Segurança e Logística (DSL) da universidade. A instituição disse ainda que a equipe de segurança não foi acionada por nenhum membro da comunidade universitária.

O que aconteceu?

Demandada pela reportagem ainda na quinta-feira (20), somente nesta sexta (21) a Polícia Militar inicialmente disse que a explosão foi decorrente de um treinamento realizado pelo Batalhão de Missões Especiais (BME)".

No fim da tarde desta sexta-feira (21), a PM corrigiu e informou que no fim da tarde dessa quinta-feira (20), atendendo uma solicitação da Polícia Civil, fez a desativação de aproximadamente 30 kg de carga explosiva (Pyroblast). Se tratava de um material apreendido.

Foram feitas duas detonações, a primeira às 16h30min, seguida por outra às 17h.

Ainda de acordo com a PM, seguindo protocolos de segurança, a Pedreira de Vitória é o local indicado, pois sua geografia a torna um contentor natural, considerando à energia liberada durante a detonação dos 30kg, sem oferecer riscos aos operadores e a nenhum outro cidadão.