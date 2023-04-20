Moradores de Vitória e alunos da Ufes relatam estrondos na Capital

Fortes estrondos foram sentidos por estudantes do campus Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, no final da tarde desta quinta-feira (20). Os barulhos, acompanhados de muita fumaça e tremores, também foram relatados por moradores de bairros adjacentes, como Joana D'Arc, Jardim da Penha e Andorinhas.
Em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o comerciante João Batista disse que ouviu pelo menos três explosões em Joana D'Arc, no bairro onde mora. "Eu estava tomando café, eu e minha esposa, quando ouvi o tremor. A minha casa já está embaixo sem parede, com sustentação em coluna. Aí eu fiquei preocupado. Vim pra varanda ver o que era, a minha esposa em pânico", destacou.
Outros moradores ainda criticaram e afirmaram que tomaram um susto devido à intensidade dos estrondos, que, de acordo com eles, são comuns na região.
A situação também teve repercussão nas redes sociais. Veja alguns posts:
O que diz a Ufes
Por nota, a Ufes confirmou que os tremores foram sentidos no campus de Goiabeiras, mas destacou que nada foi identificado pela Diretoria de Segurança e Logística (DSL) da universidade. A instituição disse ainda que a equipe de segurança não foi acionada por nenhum membro da comunidade universitária.
O que aconteceu?
Demandada pela reportagem ainda na quinta-feira (20), somente nesta sexta (21) a Polícia Militar inicialmente disse que a explosão foi decorrente de um treinamento realizado pelo Batalhão de Missões Especiais (BME)".
No fim da tarde desta sexta-feira (21), a PM corrigiu e informou que no fim da tarde dessa quinta-feira (20), atendendo uma solicitação da Polícia Civil, fez a desativação de aproximadamente 30 kg de carga explosiva (Pyroblast). Se tratava de um material apreendido.
Foram feitas duas detonações, a primeira às 16h30min, seguida por outra às 17h.
Ainda de acordo com a PM, seguindo protocolos de segurança, a Pedreira de Vitória é o local indicado, pois sua geografia a torna um contentor natural, considerando à energia liberada durante a detonação dos 30kg, sem oferecer riscos aos operadores e a nenhum outro cidadão.
Correção
21/04/2023 - 6:15
Na manhã desta sexta-feira (21), a Polícia Militar havia respondido a demanda esclarecendo o motivo dos estrondos era decorrente de um treinamento realizado no local pelo Batalhão de Missões Especiais (BME). Ao fim da tarde desta sexta, eles corrigiram a nota informando que, na verdade, a ocorrência dessa quinta-feira (20), era a detonação de uma carga explosiva. O texto foi atualizado.