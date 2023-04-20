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Moradores de Vitória e alunos da Ufes relatam estrondos na Capital

Alguns moradores afirmaram ter ouvido pelo menos três explosões; estrondos foram ouvidos em bairros como Joana D'Arc, Jardim da Penha e Andorinhas

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 19:16

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

20 abr 2023 às 19:16
Explosão Ufes
Fortes estrondos, acompanhados de fumaça, foram sentidos por estudantes da Ufes Crédito: Leitor | A Gazeta
Fortes estrondos foram sentidos por estudantes do campus Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, no final da tarde desta quinta-feira (20). Os barulhos, acompanhados de muita fumaça e tremores, também foram relatados por moradores de bairros adjacentes, como Joana D'Arc, Jardim da Penha e Andorinhas.
Em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o comerciante João Batista disse que ouviu pelo menos três explosões em Joana D'Arc, no bairro onde mora. "Eu estava tomando café, eu e minha esposa, quando ouvi o tremor. A minha casa já está embaixo sem parede, com sustentação em coluna. Aí eu fiquei preocupado. Vim pra varanda ver o que era, a minha esposa em pânico", destacou.
Outros moradores ainda criticaram e afirmaram que tomaram um susto devido à intensidade dos estrondos, que, de acordo com eles, são comuns na região.
A situação também teve repercussão nas redes sociais. Veja alguns posts:

O que diz a Ufes

Por nota, a Ufes confirmou que os tremores foram sentidos no campus de Goiabeiras, mas destacou que nada foi identificado pela Diretoria de Segurança e Logística (DSL) da universidade. A instituição disse ainda que a equipe de segurança não foi acionada por nenhum membro da comunidade universitária.

O que aconteceu?

Demandada pela reportagem ainda na quinta-feira (20), somente nesta sexta (21) a Polícia Militar inicialmente disse que a explosão foi decorrente de um treinamento realizado pelo Batalhão de Missões Especiais (BME)".
No fim da tarde desta sexta-feira (21), a PM corrigiu e informou que no fim da tarde dessa quinta-feira (20), atendendo uma solicitação da Polícia Civil, fez a desativação de aproximadamente 30 kg de carga explosiva (Pyroblast). Se tratava de um material apreendido.
Foram feitas duas detonações, a primeira às 16h30min, seguida por outra às 17h.
Ainda de acordo com a PM, seguindo protocolos de segurança, a Pedreira de Vitória é o local indicado, pois sua geografia a torna um contentor natural, considerando à energia liberada durante a detonação dos 30kg, sem oferecer riscos aos operadores e a nenhum outro cidadão.

Correção

21/04/2023 - 6:15
Na manhã desta sexta-feira (21), a Polícia Militar havia respondido a demanda esclarecendo o motivo dos estrondos era decorrente de um treinamento realizado no local pelo Batalhão de Missões Especiais (BME). Ao fim da tarde desta sexta, eles corrigiram a nota informando que, na verdade, a ocorrência dessa quinta-feira (20), era a detonação de uma carga explosiva. O texto foi atualizado. 

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