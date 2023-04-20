Acidente entre 3 carros deixa duas pessoas feridas na Terceira Ponte

Um engavetamento envolvendo três carros deixou duas pessoas feridas em cima da Terceira Ponte, em direção ao município de Vitória, na tarde desta quinta-feira (20).
Segundo a Rodosol, administradora da rodovia, o acidente aconteceu por volta de 16h30 e uma das pistas precisou ser bloqueada para atendimento à ocorrência. Cerca de uma hora depois, a via foi totalmente liberada.
Apesar do acidente, câmeras da concessionária mostram que o trânsito na via não sofreu grandes impactos. Já no lado oposto, em direção ao município de Vila Velha, o tráfego seguia intenso às 18h.