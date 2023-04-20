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Acidente entre 3 carros deixa duas pessoas feridas na Terceira Ponte

Segundo a Rodosol, administradora da rodovia, engavetamento ocorreu por volta de 16h30 e uma das pistas foi bloqueada para atendimento à ocorrência, mas já foi liberada

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 18:05

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

20 abr 2023 às 18:05
Um engavetamento envolvendo três carros deixou duas pessoas feridas em cima da Terceira Ponte, em direção ao município de Vitória, na tarde desta quinta-feira (20).
Segundo a Rodosol, administradora da rodovia, o acidente aconteceu por volta de 16h30 e uma das pistas precisou ser bloqueada para atendimento à ocorrência. Cerca de uma hora depois, a via foi totalmente liberada.
Apesar do acidente, câmeras da concessionária mostram que o trânsito na via não sofreu grandes impactos. Já no lado oposto, em direção ao município de Vila Velha, o tráfego seguia intenso às 18h.
Câmeras da Rodosol mostram o tráfego intenso de veículos na Terceira Ponte
Câmeras da Rodosol mostram o tráfego intenso de veículos na Terceira Ponte Crédito: Rodosol

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