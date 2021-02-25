Moradores de Manguinhos e Bicanga reclamam de água escura e com espuma

Moradores de Manguinhos reclamam da água com coloração escura que chega nas torneiras do balneário. Crédito: Leitor/ A Gazeta

Moradores dos balneários de Manguinhos e Bicanga, na Serra, têm enfrentado problemas com o fornecimento de água desde a terça-feira (23): a coloração escura e com presença de espuma tem incomodado. Diante da situação, moradores estão evitando usar a água que chega pelas torneiras, mangueiras e chuveiros.

Assista: Em fotos e vídeos encaminhados para A Gazeta é possível notar que a água está mesmo bem escura.

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Segundo o líder comunitário de Manguinhos, Guilherme Lima, isso já aconteceu outras vezes no balneário, mas a situação dessa terça (23) foi pior. "A água está completamente escura, imunda, todos estão com receio do que possa estar gerando essa situação. Essa não é uma qualidade de serviço que deve ser distribuída para a comunidade", esclareceu.

O líder comunitário ainda destacou que os moradores vão se reunir para tomar providências e pensam até mesmo em acionar a Justiça contra a companhia de água.

"Vamos nos reunir para esclarecer se vamos entrar com uma ação contra a empresa. Acreditamos que não devemos pagar pela água que será cobrada nesta terça-feira (23). Também queremos saber as causas do envio da água nesse nível, eles sempre 'estão quebrando' buracos pela rua para melhorias, entretanto, não é isso que estamos notando", desabafa.

Rafael Gonçalves, morador de Manguinhos, também registrou o problema. Ele afirmou que está deixando o registro da caixa d'água fechado para que a água da rua não acabe "contaminando" a água considerada própria para consumo que ainda resta na casa. "É uma situação desagradável para todos da região, aqui em casa ainda conseguimos utilizar a água da caixa que está guardada, mas não sabemos quanto tempo isso vai durar. É preocupante", afirma.

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A moradora e comerciante do bairro de Bicanga, Ana Carolina Mansur, diz que enfrenta o mesmo problema do bairro vizinho. A água escura e barrenta está saindo pela torneira da cozinha. Observe no vídeo acima.

"Essa situação está atrapalhando bastante aqui em casa, afetando até mesmo o meu trabalho. Faço comida libanesa para entrega e com essa água, o meu trabalho teve que ser interrompido. Tive que comprar água potável para conseguir realizar as minhas tarefas diárias, poder ter água para beber, cozinhar e tomar banho. É uma situação muito desagradável", conta.

O QUE DIZ A CESAN

O diretor operacional da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) , Rodolpho Có, afirmou que um problema foi detectado na terça-feira (23) e desde então a empresa tem agido para resolver a situação.

"Foi detectado que um 'terceiro' ao atingir a rede de água tentou realizar o seu reparo de uma maneira inapropriada. Ao executar o serviço foi identificado que o barro começou a migrar para as residências dos nossos clientes. A partir do ocorrido estamos trabalhando interruptamente para corrigir a situação", explica.

Ainda de acordo com Rodolpho, a companhia abriu os chamados "padrões de água" para que a rede seja esvaziada e a água renovada voltando a ser disponibilizada com o máximo de qualidade para os clientes. "Acreditamos que até a noite desta quinta (25) a situação esteja normalizada, mas caso isso não aconteça, pedimos que os usuários entrem em contato com a empresa", destaca.

A companhia disse que, apesar do aspecto, a água não faz mal à saúde. Entretanto, recomenda que ela não seja consumida.