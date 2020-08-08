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Obra

Metade da passarela da Avenida Vitória é retirada; remoção continua

Trabalho foi realizado entre as 22h de sexta-feira (7) e as 5h deste sábado (8). O trânsito foi interditado e deve ser desviado novamente para remoção do restante da estrutura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2020 às 12:21

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 12:21

Retirada de parte da passarela do Forte São João para reforma da Avenida Vitória.
Passarela da Avenida Vitória: metade da estrutura foi retirada na noite da última sexta-feira Crédito: Vitor Jubini
A primeira etapa de remoção da passarela do Forte São João, na Avenida Vitória, já retirou metade da estrutura metálica da travessia na noite da última sexta-feira (7). A intervenção no local deverá ser retomada neste sábado (8) e no domingo (9), a partir das 22h. A interdição da pista seguirá até as 5h da manhã. A obra, que estava prevista para começar no último dia 31 de julho, foi adiada em virtude da chuva que atingiu o Estado na ocasião.
Prefeitura de Vitória  explicou que a interdição é necessária para a realização da remoção, mas informou que os desvios serão curtos. O serviço integra o projeto da nova avenida, que contempla a implantação de travessias para pedestres no decorrer da via.
No horário da interdição, os motoristas que desejarem seguir no sentido Centro da Capital deverão entrar à direita na rua General Calmon, logo antes da passarela. O retorno à avenida acontece pouco menos de 200 metros adiante. Para quem segue no sentido norte, saindo do Centro, o trânsito será desviado na avenida Governador Bley, próximo à praça Oito, seguindo pela avenida Marechal Mascarenhas de Moraes.
Também de acordo com a prefeitura, a remoção da passarela será feita da seguinte forma: primeiro, a estrutura será cortada ao meio e as partes suspensas serão removidas. Em seguida, as escadas e, por último, as três torres de sustentação fixadas no solo. O equipamento pesa cerca de 16 toneladas.
A retirada será realizada pela empresa que arrematou a passarela no leilão e acompanhada por uma equipe de engenheiros da Prefeitura de Vitória. Com o leilão da passarela, a Prefeitura de Vitória afirma ter economizado cerca de R$ 300 mil, que seriam gastos com a desmobilização da estrutura danificada, inaugurada em 1978.

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