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Susto

Carro capota e pega fogo em acidente em rodovia de Fundão

Colisão aconteceu após um veículo frear para passar por um quebra-molas. Apesar do susto, nenhum dos motoristas dos carros ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2020 às 08:29

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 08:29

O veículo ficou destruído após o acidente, em Fundão
O veículo ficou destruído após o acidente, em Fundão Crédito: Twitter/Corpo de Bombeiros
Um veículo capotou e pegou fogo após uma colisão com outro automóvel na madrugada deste sábado (08) na Rodovia ES-261, em Fundão. Apesar do susto, os motoristas dos dois carros envolvidos no acidente, que não transportavam passageiros, não sofreram lesões.
De acordo com a Polícia Militar, o veículo que estava na frente freou para passar por um quebra-molas. O motorista que estava atrás não conseguiu parar a tempo e colidiu. O impacto da batida provocou o capotamento de um dos carros, que pegou fogo. O boletim de ocorrência não deixa claro qual dos dois.
Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegar no local, as chamas já estavam controladas e foi realizado o rescaldo pela equipe. O automóvel, que acabou de cabeça para baixo, ficou destruído.

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