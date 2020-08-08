Carro capota e pega fogo em acidente em rodovia de Fundão

Um veículo capotou e pegou fogo após uma colisão com outro automóvel na madrugada deste sábado (08) na Rodovia ES-261, em Fundão. Apesar do susto, os motoristas dos dois carros envolvidos no acidente, que não transportavam passageiros, não sofreram lesões.
De acordo com a Polícia Militar, o veículo que estava na frente freou para passar por um quebra-molas. O motorista que estava atrás não conseguiu parar a tempo e colidiu. O impacto da batida provocou o capotamento de um dos carros, que pegou fogo. O boletim de ocorrência não deixa claro qual dos dois.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegar no local, as chamas já estavam controladas e foi realizado o rescaldo pela equipe. O automóvel, que acabou de cabeça para baixo, ficou destruído.