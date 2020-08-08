Moradora de Cachoeiro de Itapemirim, Cláudia Márcia Lima Melhorato é uma das pessoas que está com suspeita de reinfecção pelo novo coronavírus no Estado Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Ambas as investigações estão sendo conduzidas junto à Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ), que promete a publicação de uma nota técnica e de um estudo sobre o assunto nos próximos dias. A pasta lembrou que relatos de reinfecção já estão previstos na literatura sobre a Covid-19.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - casos de reinfecção são investigados em Cachoeiro e Vila Velha

"Estamos avaliando se isso ocorreu por alguma questão operacional, como data da coleta e outras variáveis que podem interferir no resultado do exame. Ou, ainda, se é algo residual da primeira infecção" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de vigilância em saúde do Espírito Santo

Nesse tipo de coleta, é analisada a presença do novo coronavírus, em secreções da boca e do nariz do paciente, ainda durante os primeiros dias de sintomas. Durante o processo de cura, que costuma acontecer no período de 14 dias, o organismo produz anticorpos que combatem o agente viral e o paciente passa a testar negativo.

A partir deste momento, as pessoas que já contraíram a Covid-19 deveriam testar positivo apenas nos testes rápidos, feito por meio de um exame de sangue, que detecta os anticorpos do tipo IgG e IgM. A duração dessas moléculas no corpo humano, no entanto, também é desconhecida.

A SUSPEITA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Supervisora de recursos humanos, Cláudia Márcia Melhorato, de 41 anos, alega que voltou a sentir sintomas causados pelo coronavírus, que realizou o PCR duas vezes e que testou positivo em ambas. A primeira delas aconteceu no dia 25 de junho; e a segunda, no último dia 29 de julho.

Resultados dos testes de Cláudia Melhorato

Comecei a sentir uma indisposição, diarreia e dor de cabeça. Como trabalho em um hospital, o médico solicitou o exame e testei positivo. Fiquei em casa por 14 dias e voltei ao trabalho após ficar curada, contou a supervisora. No mês passado, o namorado dela, que é médico intensivista, também testou positivo para a Covid-19.

"Acreditei que não ia pegar (de novo). Então, não tive cuidado em casa, não usei máscara. Sete dias depois, comecei a ter os mesmos sintomas, só que mais intensos, incluindo a falta de paladar, que não tive da primeira vez. Refiz o teste e deu positivo" Cláudia Márcia Melhorato - Supervisora de recursos humanos

O resultado do segundo exame saiu no último domingo (02). Essa doença é muito misteriosa ainda. Acreditei que não poderia ser reinfectada. As pessoas devem usar máscara e ter cuidado, mesmo após a cura. Ninguém sabe o que pode acontecer, pois cada um reage de um jeito à doença, afirmou.

A SUSPEITA EM VILA VELHA

A Gazeta procurou a procurou a Prefeitura de Vila Velha sobre o caso suspeito de reinfecção na cidade. Sem responder à maioria dos questionamentos feitos, o município só informou que "há apenas uma suspeita e a vigilância epidemiológica municipal investigará o assunto junto ao Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES)".

MUNDO AINDA NÃO TEM REINFECÇÕES CONFIRMADAS

Infectologista, o médico Lauro Ferreira Pinto garante que, até o momento, não há nenhum caso documentado de reinfecção, em todo o mundo. O que sabemos, até agora, é que os sintomas da doença podem ser mais duradouros do que imaginávamos e que algumas pessoas podem permanecer com exame positivo na orofaringe por 60 dias ou mais, esclareceu.