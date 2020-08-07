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Atenção motoristas

Fim de semana terá interdição na Avenida Vitória para remoção de passarela

A interdição será realizada das 22h às 05 horas da manhã, nesta sexta (07), sábado (08) e domingo (09), período em que o trabalho será realizado. Durante o dia o tráfego de veículos fica liberado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 20:46

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 20:46

Passarela da Avenida Vitória que vai ser demolida
Passarela da Avenida Vitória será removida Crédito: Ricardo Medeiros
A remoção da passarela do Forte São João, na Avenida Vitória, será iniciada nesta sexta-feira (07) e prosseguirá no sábado (08) e domingo (09), sempre das 22h às 5 horas da manhã. Durante os trabalhos, um trecho da via será interditado para o tráfego de veículos e liberado durante o dia.  
A Prefeitura de Vitória (PMV) explicou que a interdição é necessária para a realização da remoção, mas informou que os desvios serão curtos. O serviço integra o projeto da nova avenida, que contempla a implantação de novas travessias para pedestres no decorrer da via.
No horário da interdição, os motoristas que desejarem seguir no sentido Centro da Capital, deverão entrar à direita na rua General Calmon, logo antes da passarela. O retorno à avenida acontece pouco menos de 200 metros adiante. Quem segue no sentido norte, saindo do Centro, o trânsito será desviado na avenida Governador Bley, próximo à praça Oito, seguindo pela avenida Marechal Mascarenhas de Moraes.
Também de acordo com a PMV, a remoção da passarela será feita da seguinte forma: primeiro, a estrutura será cortada ao meio e as partes suspensas serão removidas. Em seguida, as escadas e, por último, as três torres de sustentação fixadas no solo. O equipamento pesa cerca de 16 toneladas.
A retirada será realizada pela empresa que arrematou a passarela no leilão e acompanhada por uma equipe de engenheiros da Prefeitura de Vitória. Com o leilão da passarela, a Prefeitura de Vitória afirma ter economizado cerca de R$ 300 mil, que seriam gastos com a desmobilização da estrutura danificada, inaugurada em 1978.

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