Fim de semana terá interdição na Avenida Vitória para remoção de passarela

Passarela da Avenida Vitória será removida Crédito: Ricardo Medeiros

A remoção da passarela do Forte São João, na Avenida Vitória, será iniciada nesta sexta-feira (07) e prosseguirá no sábado (08) e domingo (09), sempre das 22h às 5 horas da manhã. Durante os trabalhos, um trecho da via será interditado para o tráfego de veículos e liberado durante o dia.

A Prefeitura de Vitória (PMV) explicou que a interdição é necessária para a realização da remoção, mas informou que os desvios serão curtos. O serviço integra o projeto da nova avenida, que contempla a implantação de novas travessias para pedestres no decorrer da via.

No horário da interdição, os motoristas que desejarem seguir no sentido Centro da Capital, deverão entrar à direita na rua General Calmon, logo antes da passarela. O retorno à avenida acontece pouco menos de 200 metros adiante. Quem segue no sentido norte, saindo do Centro, o trânsito será desviado na avenida Governador Bley, próximo à praça Oito, seguindo pela avenida Marechal Mascarenhas de Moraes.

Também de acordo com a PMV, a remoção da passarela será feita da seguinte forma: primeiro, a estrutura será cortada ao meio e as partes suspensas serão removidas. Em seguida, as escadas e, por último, as três torres de sustentação fixadas no solo. O equipamento pesa cerca de 16 toneladas.