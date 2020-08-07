Cooperativas de transporte escolar fazem carreata na Grande Vitória

Os manifestantes ocuparam uma das faixas da Terceira Ponte na carreata realizada Crédito: Ascom/Sistema OCB/ES

17 de março, os trabalhadores ligados ao setor estão impossibilitados de trabalhar, e consequentemente passam por dificuldades financeiras. Um dos setores mais impactados com a pandemia do novo coronavírus não apenas no Espírito Santo , mas em todo o país, foi o do transporte escolar. Com as aulas suspensas no Estado desde o dia, os trabalhadores ligados ao setor estão impossibilitados de trabalhar, e consequentemente passam por dificuldades financeiras.

Para chamar a atenção às necessidades da categoria, 15 cooperativas de transporte educacional, ligadas ao Sistema OCB/ES realizam uma carreata pela Grande Vitória desde o fim da manhã, conforme informado pela assessoria.

34 municípios de todas as regiões do Espírito Santo. A concentração ocorreu em um posto de combustíveis às margens da BR 101, na Serra , por volta das 10h30 da manhã, e de lá partiram em direção à Capital Capixaba. De acordo com a OCB/ES, as 15 cooperativas envolvidas atuam emde todas as regiões do Espírito Santo.

Da Serra, os manifestantes seguiram pela Reta da Penha e seguiram em direção a Vila Velha Crédito: Ascom/Sistema OCB/ES

"Cada uma das cooperativas enviaram cooperados para reforçar essa carreata e pedir um olhar para às necessidades da categoria, que passa por um momento delicado. A intenção não é pedir o retorno das aulas, apenas que sejam vistas os anseios de trabalhadores fortemente impactados pela crise gerada pela pandemia", disse o Sistema OCB por meio da assessoria.

R$ 8 milhões É o valor não repassado às cooperativas de transporte escolar segundo a OCB/ES

300 veículos entre vans, kombis, micro-ônibus, partiram do ponto inicial do ato de acordo com a OCB/ES. De Vitória, os manifestantes seguiram em direção a Vila Velha e cruzaram pela Terceira Ponte, onde ocuparam à faixa da direita. Cerca deentre vans, kombis, micro-ônibus, partiram do ponto inicial do ato de acordo com a OCB/ES.

Segundo a Guarda de Trânsito de Vila Velha, as vans desceram pela Terceira Ponte e percorreram a Avenida Carlos Lindenberg. Durante o trajeto, houve retenções ao longo da Lindenberg, embora tenham ocupado apenas uma faixa da via. De acordo com a guarda, na cidade, cerca de 100 veículos participaram do ato. Por volta das 15 horas, os veículos passavam pela Segunda Ponte, novamente em direção à Vitória.

IMPACTO SIGNIFICATIVO

No Estado, existem cerca de 1,5 mil cooperados e cerca 250 trabalhadores em regime de CLT atuando nessas 15 cooperativas vinculadas ao Sistema OCB/ES. Antes da pandemia, apenas esse grupo era responsável por transportar cerca de 77 mil alunos das redes estaduais e municipais. O Sistema OCB calcula que cerca de R$ 8 milhões de reais deixaram de ser repassados às cooperativas devido à suspensão dos contratos existentes.