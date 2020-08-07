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Cooperativas de transporte escolar fazem carreata na Grande Vitória

Com a paralisação das aulas no Espírito Santo, o setor calcula perdas na ordem de R$ 8 milhões devido à suspensão dos contratos com prefeituras e o Estado. As 15 cooperativas envolvidas transportavam cerca de 77 mil alunos diariamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 16:49

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 16:49

Carreata
Os manifestantes ocuparam uma das faixas da Terceira Ponte na carreata realizada Crédito: Ascom/Sistema OCB/ES
Um dos setores mais impactados com a pandemia do novo coronavírus não apenas no Espírito Santo, mas em todo o país, foi o do transporte escolar. Com as aulas suspensas no Estado desde o dia 17 de março, os trabalhadores ligados ao setor estão impossibilitados de trabalhar, e consequentemente passam por dificuldades financeiras.
Para chamar a atenção às necessidades da categoria, 15 cooperativas de transporte educacional, ligadas ao Sistema OCB/ES realizam uma carreata pela Grande Vitória desde o fim da manhã, conforme informado pela assessoria.

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A concentração ocorreu em um posto de combustíveis às margens da BR 101, na Serra, por volta das 10h30 da manhã, e de lá partiram em direção à Capital Capixaba. De acordo com a OCB/ES, as 15 cooperativas envolvidas atuam em 34 municípios de todas as regiões do Espírito Santo.
Carreata
Da Serra, os manifestantes seguiram pela Reta da Penha e seguiram em direção a Vila Velha Crédito: Ascom/Sistema OCB/ES
"Cada uma das cooperativas enviaram cooperados para reforçar essa carreata e pedir um olhar para às necessidades da categoria, que passa por um momento delicado. A intenção não é pedir o retorno das aulas, apenas que sejam vistas os anseios de trabalhadores fortemente impactados pela crise gerada pela pandemia", disse o Sistema OCB por meio da assessoria.

R$ 8 milhões

É o valor não repassado às cooperativas de transporte escolar segundo a OCB/ES
De Vitória, os manifestantes seguiram em direção a Vila Velha e cruzaram pela Terceira Ponte, onde ocuparam à faixa da direita. Cerca de 300 veículos entre vans, kombis, micro-ônibus, partiram do ponto inicial do ato de acordo com a OCB/ES.
Segundo a Guarda de Trânsito de Vila Velha, as vans desceram pela Terceira Ponte e percorreram a Avenida Carlos Lindenberg. Durante o trajeto, houve retenções ao longo da Lindenberg, embora tenham ocupado apenas uma faixa da via. De acordo com a guarda, na cidade, cerca de 100 veículos participaram do ato. Por volta das 15 horas, os veículos passavam pela Segunda Ponte, novamente em direção à Vitória.

IMPACTO SIGNIFICATIVO

No Estado, existem cerca de 1,5 mil cooperados e cerca 250 trabalhadores em regime de CLT atuando nessas 15 cooperativas vinculadas ao Sistema OCB/ES. Antes da pandemia, apenas esse grupo era responsável por transportar cerca de 77 mil alunos das redes estaduais e municipais. O Sistema OCB calcula que cerca de R$ 8 milhões de reais deixaram de ser repassados às cooperativas devido à suspensão dos contratos existentes.
Carreata
Trabalhadores do setor de transporte escolar de 15 cooperativas realizaram uma carreata pela Grande Vitória nesta sexta-feira (07) Crédito: Ascom/Sistema OCB/ES
Pelo menos até o próximo dia 31 de agosto estes trabalhadores seguirão sem poder exercer a própria ocupação, isso porque as aulas no Estado seguem suspensas. O Governo do Estado cogita um retorno das atividades presenciais para o mês de setembro, porém ainda não há uma definição sobre um retorno gradativo.

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