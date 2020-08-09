Mesmo com migração de leitos para outras doenças, taxa de ocupação diminui

A taxa de ocupação de leitos sempre foi um dos principais fatores na tomada de decisões do governo estadual para lidar com a pandemia do novo coronavírus. A expansão da oferta de vagas também foi foco da administração para que não houvesse o colapso da rede pública de saúde. Somando-se à parceria com os hospitais filantrópicos e privados, chegou-se a 715 leitos de UTI e 817 de enfermaria para atender pacientes pelo SUS.