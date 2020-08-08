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Pandemia

EUA se aproxima de 5 milhões de infectados pela Covid-19

Globalmente, os casos confirmados ultrapassam 19,4 milhões e mais de 722 mil pessoas morreram, incluindo de 161 mil americanos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2020 às 15:01

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 15:01

Bandeira dos Estados Unidos
Bandeira dos Estados Unidos Crédito: Pixabay
O número de casos confirmados de coronavírus nos Estados Unidos está se aproximando de 5 milhões, embora regiões do país continuem a mostrar sinais de que a propagação do vírus está diminuindo. De acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, o total de casos confirmados chegou a 4,96 milhões neste sábado (08).
Ainda de acordo com a universidade, os EUA relataram mais de 58 mil novos casos de coronavírus na sexta-feira (07). Globalmente, os casos confirmados ultrapassam 19,4 milhões e mais de 722 mil pessoas morreram, incluindo de 161 mil americanos.
Na Europa, o governo da Itália acrescentou mais 347 infecções por coronavírus à a contagem oficial, um dia depois de ultrapassar a barreira dos 500 casos pela primeira vez desde o final de maio.

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Autoridades pediram aos italianos que mantenham a vigilância sobre o vírus, já que Espanha, França e Alemanha viram as infecções diárias chegarem à marca de mil casos recentemente, após o abrandamento das medidas de bloqueio de vírus.

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