Brasil registra 1.079 mortes por Covid-19 em 24h; total é de 99.572

Covid-19 tem números em crescimento no Brasil Crédito: Pixabay

O Brasil se aproxima das 100 mil mortes notificadas em decorrência do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.079 óbitos, levando o total de vidas perdidas a 99 572. Os dados são do Ministério da Saúde.

Os casos também estão próximos do nível de 3 milhões. Nas últimas 24 horas, foram registradas 50.230 novas infecções. As contaminações somam 2.962.442.