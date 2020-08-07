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Números da pandemia

Brasil registra 1.079 mortes por Covid-19 em 24h; total é de 99.572

Os casos também estão próximos do nível de 3 milhões. Nas últimas 24 horas, foram registradas 50.230 novas infecções. As contaminações somam 2.962.442
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 19:59

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 19:59

Covid-19
Covid-19 tem números em crescimento no Brasil Crédito: Pixabay
O Brasil se aproxima das 100 mil mortes notificadas em decorrência do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.079 óbitos, levando o total de vidas perdidas a 99 572. Os dados são do Ministério da Saúde.
Os casos também estão próximos do nível de 3 milhões. Nas últimas 24 horas, foram registradas 50.230 novas infecções. As contaminações somam 2.962.442.
Somente um país do mundo tem números maiores que o do Brasil: os Estados Unidos. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), 4.858.596 pessoas foram infectadas em solo americano (56.105 a mais do que ontem) e 158 887 morreram (1.256 óbitos a mais em 24 horas).

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