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Pandemia

Coronavírus: ES registra 2.698 mortes e passa de 89 mil casos

Segundo a Secretária de Saúde (Sesa), foram divulgados mais 1.380 infectados e 32 novos óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 16:44

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 16:44

Teste rápido de coronavírus
Teste rápido de coronavírus Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação
Nesta sexta-feira (07), o Espírito Santo superou a marca dos 89 mil casos confirmados do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, já são 89.923 diagnósticos positivos e 2.698 mortes. Considerando apenas as últimas 24 horas, foram divulgados mais 1.380 infectados e 32 novos óbitos.
As cidades com mais casos continuam sendo as da Grande VitóriaVila Velha (13.143), Vitória (11.747), Serra (11.504) e Cariacica (9.227). Logo em seguida, aparecem três  municípios do interior do Estado: Linhares (4.800), Colatina (4.204) e Cachoeiro de Itapemirim (3.860).
No recorte por bairros, Jardim Camburi permanece como o que tem mais moradores infectados. Localizado na Capital, ele já tem 1.563 casos confirmados da Covid-19. Em segundo e terceiro lugares, aparece Praia da Costa (1.439) e Itapuã (984). 
Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de 3,0%. 
Ao todo, desde o início da pandemia, 188.964 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus já foram feitos no Espírito Santo. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiram vencer a Covid-19: 76.059 são considerados curados.

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