Coronavírus: ES registra 2.698 mortes e passa de 89 mil casos

Nesta sexta-feira (07), o Espírito Santo superou a marca dos 89 mil casos confirmados do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, já são 89.923 diagnósticos positivos e 2.698 mortes. Considerando apenas as últimas 24 horas, foram divulgados mais 1.380 infectados e 32 novos óbitos.
As cidades com mais casos continuam sendo as da Grande Vitória: Vila Velha (13.143), Vitória (11.747), Serra (11.504) e Cariacica (9.227). Logo em seguida, aparecem três municípios do interior do Estado: Linhares (4.800), Colatina (4.204) e Cachoeiro de Itapemirim (3.860).
No recorte por bairros, Jardim Camburi permanece como o que tem mais moradores infectados. Localizado na Capital, ele já tem 1.563 casos confirmados da Covid-19. Em segundo e terceiro lugares, aparece Praia da Costa (1.439) e Itapuã (984).
Ainda conforme a última atualização feita pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de 3,0%.
Ao todo, desde o início da pandemia, 188.964 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus já foram feitos no Espírito Santo. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiram vencer a Covid-19: 76.059 são considerados curados.