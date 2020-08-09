Coronavírus: ES registra 2.735 mortes e passa de 91 mil infectados

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus atingiu a marca de 91.791 confirmados no Espírito Santo neste domingo (09). Dentro dos que tiveram diagnóstico positivo para a doença, 2.735 morreram. Considerando apenas as últimas 24 horas, foram registrados mais 645 infectados e 15 novos óbitos, de acordo com dados do Painel Covid-19.
Os números mostram que os municípios da Grande Vitória ainda possuem a maior concentração de contaminados: Vila Velha (13.338), Vitória (12.157), Serra (11.966) e Cariacica (9.474). Logo em seguida, aparecem três municípios do interior do Estado: Linhares (4.867), Colatina (4.286) e Cachoeiro de Itapemirim (3.883).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, está no topo do ranking com o maior número de moradores infectados com 1.605 casos confirmados da Covid-19. Em segundo e terceiro lugares estão dois bairros de Vila Velha: Praia da Costa (1.468) e Itapuã (995).
Ainda conforme a última atualização, feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a taxa de letalidade é de 3%.
No Espírito Santo, já foram realizados 190.918 testes para detectar a infecção pelo novo coronavírus. O dado positivo é que a grande maioria dos que testaram positivo conseguiu vencer a Covid-19: 77.476 são considerados curados.