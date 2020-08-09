Coronavírus: ES registra 2.735 mortes e passa de 91 mil infectados

A Covid-19 já atingiu 91.791 pessoas desde o início da pandemia no Espírito Santo

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, está no topo do ranking com o maior número de moradores infectados com 1.605 casos confirmados da Covid-19. Em segundo e terceiro lugares estão dois bairros de Vila Velha: Praia da Costa (1.468) e Itapuã (995).