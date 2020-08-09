Crianças de abrigos mandam cartas para profissionais de hospital do ES

Profissionais se emocionaram com os recados Crédito: Felipe Tozatto| Prefeitura Municipal de Linhares

Conviver com a angústia gerada pelo novo coronavírus é muito difícil, ainda mais para milhares de profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Para demonstrar um gesto de amor, gratidão e suporte a esses trabalhadores, crianças que vivem em abrigos de Linhares , no Norte do Espírito Santo, escreveram cartas para os funcionários do Hospital Geral de Linhares (HGL). Os recados começaram a ser entregues na última sexta-feira (7).

Mas não pense que os profissionais da saúde receberam os recados de maneira tradicional. Eles precisaram colher as mensagens de apoio. As cartas foram penduradas em seis árvores da unidade hospitalar e estão sendo retiradas pelos servidores.

As cartas foram penduradas em seis árvores da unidade hospitalar Crédito: Felipe Tozatto| Prefeitura Municipal de Linhares

O projeto ganhou o nome de Árvores de Esperança e está sendo desenvolvido por equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social. As cartas foram escritas por assistidos do Lar das Meninas e do Lar dos Meninos, além de recados enviados por estudantes de uma escola particular. Para marcar a abertura do projeto, músicos foram convidados para também agradeceram pela dedicação e empenho dos profissionais de saúde.

EMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS

A emoção tomou conta de todos ao lerem cada mensagem enviada. Em meio à luta cotidiana para salvar vidas, a entrega das cartas foi um momento especial para a equipe de médicos, enfermeiros e técnicos.

Profissionais se emocionaram com os recados Crédito: Felipe Tozatto| Prefeitura Municipal de Linhares

Ficamos todos muito emocionados e gratos por essa iniciativa tão bonita. A ação dos estudantes é o retorno mais sincero que podemos receber. Muitos de nós estamos poupando nossos filhos não voltando para casa. Sentimos o carinho das crianças nas palavras, desenhos e vídeos e isso é muito importante neste momento, declarou a médica Maria Vitória Valadares Mota.

A técnica de enfermagem do HGL, Francielly Silvestre, ficou emocionada ao ver a atitude das crianças. Ela, desde o início da pandemia, está unida à equipe de profissionais do HGL na luta contra o coronavírus.

Meus olhos ficaram encharcados de lágrimas, porque cada um de nós tem sua história, deixou alguém para trás para estar aqui. Ver a gratidão das pessoas nos deixa emocionados, com vontade de continuar, porque muitas vezes queremos abandonar e desistir, pois, tem sido uma situação para qual não estávamos preparados. Realmente, obrigada pela iniciativa, disse, comovida.

Castas homenagearam profissionais do HGL Crédito: Felipe Tozatto| Prefeitura Municipal de Linhares

Emoção para quem recebeu as cartas e também para quem ajudou a desenvolver a ação. O coordenador do Lar das Meninos, Wanderson Antonio Favalessa Pereira, incentivou as crianças a participar da ação.

Considero a gratidão como fator primordial para o desenvolvimento da criança. A ideia surgiu como uma forma de despertar em nossos assistidos o espírito de reconhecimento e gratidão pelos profissionais que hoje têm dedicado a vida para salvar outras vidas. Eles são verdadeiros heróis, destacou Wanderson.