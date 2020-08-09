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Emoção

Crianças de abrigos mandam cartas para profissionais de hospital do ES

O Hospital Geral de Linhares ganhou Árvores da Esperança com as mensagens escritas por moradores de abrigos da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2020 às 15:56

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 15:56

Profissionais se emocionaram com os recados
Profissionais se emocionaram com os recados Crédito: Felipe Tozatto| Prefeitura Municipal de Linhares
Conviver com a angústia gerada pelo novo coronavírus é muito difícil, ainda mais para milhares de profissionais da saúde que estão  na linha de frente do combate à Covid-19. Para demonstrar um gesto de amor, gratidão e suporte a esses trabalhadores, crianças que vivem em abrigos de Linhares, no Norte do Espírito Santo, escreveram cartas para os funcionários do Hospital Geral de Linhares (HGL).  Os recados começaram a ser entregues na última sexta-feira (7).
Mas não pense que os profissionais da saúde receberam os recados de maneira tradicional. Eles precisaram colher as mensagens de apoio.  As cartas foram penduradas em seis árvores da unidade hospitalar e estão sendo retiradas pelos servidores.
As cartas foram penduradas em seis árvores da unidade hospitalar
As cartas foram penduradas em seis árvores da unidade hospitalar Crédito: Felipe Tozatto| Prefeitura Municipal de Linhares
O projeto ganhou o nome de Árvores de Esperança e está sendo desenvolvido por equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social. As cartas foram escritas por assistidos do Lar das Meninas e do Lar dos Meninos, além de recados enviados  por estudantes de uma escola particular. Para marcar a abertura do projeto, músicos foram convidados para também agradeceram pela dedicação e empenho dos profissionais de saúde.

EMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

As mensagens de carinho, agradecimento e incentivo foram recebidas com emoção pelos profissionais de saúde do HGL. A unidade hospitalar é referência no tratamento da Covid-19 e ganhou um andar exclusivo para o atendimento exclusivo a pacientes com o novo coronavírus.
A emoção tomou conta de todos ao lerem cada mensagem enviada. Em meio à luta cotidiana para salvar vidas, a entrega das cartas foi um momento especial para a equipe de médicos, enfermeiros e técnicos. 
Profissionais se emocionaram com os recados
Profissionais se emocionaram com os recados Crédito: Felipe Tozatto| Prefeitura Municipal de Linhares
Ficamos todos muito emocionados e gratos por essa iniciativa tão bonita. A ação dos estudantes é o retorno mais sincero que podemos receber. Muitos de nós estamos poupando nossos filhos não voltando para casa. Sentimos o carinho das crianças nas palavras, desenhos e vídeos e isso é muito importante neste momento, declarou a médica Maria Vitória Valadares Mota.
A técnica de enfermagem do HGL, Francielly Silvestre, ficou emocionada ao ver a atitude das crianças. Ela, desde o início da pandemia, está unida à equipe de profissionais do HGL na luta contra o coronavírus.
Meus olhos ficaram encharcados de lágrimas, porque cada um de nós tem sua história, deixou alguém para trás para estar aqui. Ver a gratidão das pessoas nos deixa emocionados, com vontade de continuar, porque muitas vezes queremos abandonar e desistir, pois, tem sido uma situação para qual não estávamos preparados. Realmente, obrigada pela iniciativa, disse, comovida.
Castas homenagearam profissionais do HGL
Castas homenagearam profissionais do HGL Crédito: Felipe Tozatto| Prefeitura Municipal de Linhares
Emoção para quem recebeu as cartas e também para quem ajudou a desenvolver a ação. O coordenador do Lar das Meninos, Wanderson Antonio Favalessa Pereira, incentivou as crianças  a participar da ação.
Considero a gratidão como fator primordial para o desenvolvimento da criança. A ideia surgiu como uma forma de despertar em nossos assistidos o espírito de reconhecimento e gratidão pelos profissionais que hoje têm dedicado a vida para salvar outras vidas. Eles são verdadeiros heróis, destacou Wanderson.
Segundo a Prefeitura de Linhares, para evitar qualquer tipo de exposição no ambiente hospitalar, as cartas foram escritas nos próprios abrigos, foram higienizadas e entregues na Secretaria Municipal de Assistência Social. As cartas foram plastificadas e ganharam fitilhos coloridos.

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