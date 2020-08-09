Crianças de abrigos mandam cartas para profissionais de hospital do ES

Conviver com a angústia gerada pelo novo coronavírus é muito difícil, ainda mais para milhares de profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Para demonstrar um gesto de amor, gratidão e suporte a esses trabalhadores, crianças que vivem em abrigos de Linhares, no Norte do Espírito Santo, escreveram cartas para os funcionários do Hospital Geral de Linhares (HGL). Os recados começaram a ser entregues na última sexta-feira (7).
Mas não pense que os profissionais da saúde receberam os recados de maneira tradicional. Eles precisaram colher as mensagens de apoio. As cartas foram penduradas em seis árvores da unidade hospitalar e estão sendo retiradas pelos servidores.
O projeto ganhou o nome de Árvores de Esperança e está sendo desenvolvido por equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social. As cartas foram escritas por assistidos do Lar das Meninas e do Lar dos Meninos, além de recados enviados por estudantes de uma escola particular. Para marcar a abertura do projeto, músicos foram convidados para também agradeceram pela dedicação e empenho dos profissionais de saúde.
EMOÇÃO DOS PROFISSIONAIS
As mensagens de carinho, agradecimento e incentivo foram recebidas com emoção pelos profissionais de saúde do HGL. A unidade hospitalar é referência no tratamento da Covid-19 e ganhou um andar exclusivo para o atendimento exclusivo a pacientes com o novo coronavírus.
A emoção tomou conta de todos ao lerem cada mensagem enviada. Em meio à luta cotidiana para salvar vidas, a entrega das cartas foi um momento especial para a equipe de médicos, enfermeiros e técnicos.
Ficamos todos muito emocionados e gratos por essa iniciativa tão bonita. A ação dos estudantes é o retorno mais sincero que podemos receber. Muitos de nós estamos poupando nossos filhos não voltando para casa. Sentimos o carinho das crianças nas palavras, desenhos e vídeos e isso é muito importante neste momento, declarou a médica Maria Vitória Valadares Mota.
A técnica de enfermagem do HGL, Francielly Silvestre, ficou emocionada ao ver a atitude das crianças. Ela, desde o início da pandemia, está unida à equipe de profissionais do HGL na luta contra o coronavírus.
Meus olhos ficaram encharcados de lágrimas, porque cada um de nós tem sua história, deixou alguém para trás para estar aqui. Ver a gratidão das pessoas nos deixa emocionados, com vontade de continuar, porque muitas vezes queremos abandonar e desistir, pois, tem sido uma situação para qual não estávamos preparados. Realmente, obrigada pela iniciativa, disse, comovida.
Emoção para quem recebeu as cartas e também para quem ajudou a desenvolver a ação. O coordenador do Lar das Meninos, Wanderson Antonio Favalessa Pereira, incentivou as crianças a participar da ação.
Considero a gratidão como fator primordial para o desenvolvimento da criança. A ideia surgiu como uma forma de despertar em nossos assistidos o espírito de reconhecimento e gratidão pelos profissionais que hoje têm dedicado a vida para salvar outras vidas. Eles são verdadeiros heróis, destacou Wanderson.
Segundo a Prefeitura de Linhares, para evitar qualquer tipo de exposição no ambiente hospitalar, as cartas foram escritas nos próprios abrigos, foram higienizadas e entregues na Secretaria Municipal de Assistência Social. As cartas foram plastificadas e ganharam fitilhos coloridos.