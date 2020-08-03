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Leitos Covid-19

Coronavírus: taxa de ocupação de leitos deve aumentar esta semana no ES

O motivo foi revelado durante coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta segunda-feira (3) pelo secretário da Saúde, Nésio Fernandes; entenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 17:19

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 17:19

Covid-19
Taxa de ocupação deve aumentar por conta da migração de leitos para outras enfermidades Crédito: Pixabay
A taxa de ocupação de leitos para pacientes com o novo coronavírus que precisam de internação em hospitais públicos do Espírito Santo deve aumentar a partir desta quarta-feira (5). O motivo foi revelado durante coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta segunda-feira (3), pelo secretário da Saúde, Nésio Fernandes.
"Não se assustem na terça-feira (4) e quarta-feira (5) com a ocupação dos leitos hospitalares, porque amanhã (4) haverá uma migração muito grande de leitos de enfermaria para pacientes não-Covid-19. Temos quase 40 leitos já migrados e iremos continuar esse processo na medida em que continuarmos com uma ocupação em torno dos 70%", avisou o secretário.

REVEJA A COLETIVA

TAXAS SUBINDO

Após leve redução do índice neste domingo (2), a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Espírito Santo voltou a subir e chegou a 73,96%. A informação consta na atualização desta segunda-feira (3) do Painel Covid-19, ferramenta da Sesa, que informou que o Estado possui 695 leitos para o tratamento de pacientes com coronavírus e 514 estão sendo utilizados.
As enfermarias para tratar pessoas infectadas pela Covid-19 registraram 54,68% de ocupação, com 759 leitos disponibilizados e 415 em uso, de acordo com o painel. No total, somando enfermarias e UTIs, são 1.454 leitos no Espírito Santo e 929 estão ocupados. Isso significa um percentual de 63,89%.

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O crescimento já era o começo do reflexo da migração de vagas, que eram de uso exclusivo para pessoas infectadas pelo coronavírus, para atendimento a outras doenças.
Ainda assim, ficou dentro da margem de segurança estabelecida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para fazer a reversão de perfil hospitalar.

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