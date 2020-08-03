Coronavírus: taxa de ocupação de leitos deve aumentar esta semana no ES

A taxa de ocupação de leitos para pacientes com o novo coronavírus que precisam de internação em hospitais públicos do Espírito Santo deve aumentar a partir desta quarta-feira (5). O motivo foi revelado durante coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta segunda-feira (3), pelo secretário da Saúde, Nésio Fernandes.
"Não se assustem na terça-feira (4) e quarta-feira (5) com a ocupação dos leitos hospitalares, porque amanhã (4) haverá uma migração muito grande de leitos de enfermaria para pacientes não-Covid-19. Temos quase 40 leitos já migrados e iremos continuar esse processo na medida em que continuarmos com uma ocupação em torno dos 70%", avisou o secretário.
REVEJA A COLETIVA
TAXAS SUBINDO
Após leve redução do índice neste domingo (2), a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Espírito Santo voltou a subir e chegou a 73,96%. A informação consta na atualização desta segunda-feira (3) do Painel Covid-19, ferramenta da Sesa, que informou que o Estado possui 695 leitos para o tratamento de pacientes com coronavírus e 514 estão sendo utilizados.
As enfermarias para tratar pessoas infectadas pela Covid-19 registraram 54,68% de ocupação, com 759 leitos disponibilizados e 415 em uso, de acordo com o painel. No total, somando enfermarias e UTIs, são 1.454 leitos no Espírito Santo e 929 estão ocupados. Isso significa um percentual de 63,89%.
O crescimento já era o começo do reflexo da migração de vagas, que eram de uso exclusivo para pessoas infectadas pelo coronavírus, para atendimento a outras doenças.
Ainda assim, ficou dentro da margem de segurança estabelecida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para fazer a reversão de perfil hospitalar.