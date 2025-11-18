Confira como fica

Mergulhão de Camburi: veja horários da mudança no trânsito nesta quarta (19)

Mudanças vão ocorrer em dois horários diferentes: primeiro na Norte Sul, para quem vem da Serra; depois na Dante Michelini, no sentido Centro

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 17:39

Trânsito na Dante Michelini sofrerá alterações para obras do Mergulhão de Camburi Crédito: Ricardo Medeiros

Para dar início às escavações de galerias e à concretagem de estacas, a segunda fase de obras do Mergulhão de Camburi, em Vitória, começa nesta quarta-feira (19), com desvios no trânsito em duas etapas. Com isso, motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas devem ficar atentos às mudanças no região que fica no cruzamento da Avenida Dante Michelini com a Norte Sul, em Jardim Camburi. As mudanças ocorrerão a partir de dois horários: às 13h, no fluxo da Norte Sul; e às 20h, no tráfego da Dante Michelini.

Para quem vem da Serra pela Norte Sul, o trânsito de saída de Jardim Camburi será desviado às 13h desta quarta (19). A partir desse horário, o fluxo de veículos em direção à praia passará para a nova pista construída na antiga área do Aeroporto de Vitória, onde estava o canteiro de obras do mergulhão.

Já os condutores que vêm pela Norte Sul e precisam pegar a Dante Michelini para entrar em Jardim Camburi terão duas opções. Uma delas é um caminho mais longo. Como o retorno existente estará interditado para as obras, será preciso seguir pela Dante Michelini no trajeto atual até a Avenida Adalberto Simão Nader, na região do aeroporto, para fazer um retorno e voltar ao bairro (veja no mapa abaixo).

Rota a ser feita por motoristas que precisam retornar da Dante Michelini para Jardim Camburi Crédito: Reprodução/Google Maps

Outra possibilidade para motoristas e motociclistas é antecipar a entrada no bairro por meio do retorno existente na altura do Shopping Norte Sul.

Mudanças na Dante Michelini

Parte da Dante Michelini ficará cercada por tapumes durante as intervenções. Assim, a partir das 20h desta quarta (19), os condutores no sentido Jardim Camburi x Centro deverão fazer um desvio da parte isolada para seguir o trajeto. Primeiro, será preciso virar à direita para entrar na Norte Sul, ao lado do antigo Hotel Canto do Sol.

Ainda na esquina da Dante Michelini com a Norte Sul, parte da calçada do antigo hotel foi reduzida pela Prefeitura de Vitória para criar mais uma faixa de trânsito de forma a facilitar o fluxo dos veículos.

A partir dali, os condutores que seguem em direção ao Centro devem fazer o contorno no retorno à esquerda já existente na Norte Sul para pegar a pista nova construída na área do aeroporto e, assim, voltar à Dante Michelini, como mostra a ilustração abaixo:

Para quem faz o trajeto Centro x Jardim Camburi, o caminho segue o mesmo, sem alterações. No sentido Centro x Serra, o fluxo também se mantém como é hoje. Quem precisa sair de Jardim Camburi para a Serra também deve seguir o mesmo caminho atual pela Norte Sul, virando à direita no antigo hotel.

Mudanças para pedestres e ciclistas

Além dos condutores, os pedestres e ciclistas também devem mudar parte do trajeto na região. As faixas de travessia que ficam na altura do quiosque Tantravitória, na altura da Rodovia Norte Sul, foram desativadas com a instalação do canteiro de obras.

Assim, a travessia da Dante Michelini deve ser feita na faixa que fica na altura da Rua Carlos Martins, tanto no sentido da orla quanto em direção ao bairro.

Com essa alteração, a orientação para quem desce da Serra pela ciclovia da Norte Sul no sentido Camburi é atravessar a rodovia na altura da Rua Carlos Gomes Lucas, seguindo pela calçada compartilhada até a travessia na Rua Carlos Martins.

Linha vermelha mostra o trajeto a ser seguido por ciclistas no sentido Serra x Camburi Crédito: Reprodução/Google Maps

Como o complexo viário vai funcionar?

De acordo com a Prefeitura de Vitória, a segunda etapa de obras do Mergulhão de Camburi vai utilizar 7,3 mil metros cúbicos de concreto e 850 toneladas de ferro. Serão executados 30 quilômetros de estacas perfuradas, distribuídas em 1.650 peças que formarão as paredes de sustentação dos mergulhões.

“O projeto tem como objetivo melhorar a circulação de veículos, pedestres e ciclistas, aumentando a fluidez no trânsito da região Norte de Vitória, especialmente em Jardim Camburi, garantindo passagem livre entre as avenidas Gelu Vervloet (Norte Sul) e Dante Michelini. O investimento é de R$ 77,5 milhões. Com a conclusão da obra, o tempo médio de travessia da interseção, hoje entre 55 e 88 segundos, será reduzido para até 10 segundos. A velocidade média dos veículos, atualmente de 2 km/h devido aos congestionamentos, deve subir para 33 km/h”, projeta a PMV.

No planejamento da prefeitura para a obra, o projeto pode ser definido como uma interseção em dois níveis com duas passagens inferiores (mergulhões). O percurso pela Avenida Dante Michelini seguirá no mesmo nível em ambos os sentidos.

Uma das pistas que vai passar por baixo da Dante Michelini será para quem sai da Norte Sul em direção à Vale. E a outra será de quem vem de Jardim da Penha e precisa acessar a Norte Sul em direção à Serra. Todos as pistas vão ter três faixas de rolamento. Segundo projeções da PMV, a estrutura deve ser entregue no primeiro trimestre de 2027.

