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Já se alimenta sem sonda

Menina picada por escorpião no ES tem melhora e deixa a UTI, diz mãe

Esther Castro de Jesus, de 4 anos, está na enfermaria do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, e já voltou a falar e a se alimentar normalmente, segundo a mãe dela, Isamoa de Souza Castro

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 11:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 11:18
Esther Castro de Jesus, de 4 anos, foi picada por um escorpião em Linhares
Esther Castro de Jesus, de 4 anos, foi picada por um escorpião em Linhares Crédito: Acervo pessoal
A menina Esther Castro de Jesus, de 4 anos, picada por um escorpião no último dia 19 de agosto, em Linhares, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, na tarde deste domingo (30). A criança está na enfermaria e já voltou a falar e a se alimentar sem o uso da sonda.
De acordo com a mãe, Isamoa de Souza Castro, a menina tem reagido bem ao tratamento e já pergunta pelos primos. "Ela acordou chamando pelos familiares, primos e tias. Ela só fala quando muito necessário, ainda fala pouco. Está reagindo muito bem, está na enfermaria, já foi retirada a sonda e agora ela se alimenta pela boca e pode comer o que quiser. Em nome de Jesus logo ela sai do hospital", comemora a mãe.
Menina picada por escorpião no ES tem melhora e deixa a UTI, diz mãe

ESCORPIÃO ATINGIU O CORAÇÃO DA MENINA

Ainda segundo Isamoa, a filha vai passar por exames nesta segunda-feira (31). O veneno do escorpião, segundo ela, teria atingido o coração da menina e um eletrocardiograma vai avaliar como está o órgão e se é possível suspender o uso da injeção anticoagulante.
"Hoje ela fará um eletrocardiograma para ver como está o coração, já que a picada do inseto atingiu o coração. Eles vão ver se está tudo bem, pois desde quarta-feira passada que ela não toma nenhum remédio, a não ser a injeção anticoagulante. Caso tudo esteja bem, eles vão suspender também essa injeção", explicou a mãe.

RELEMBRE O CASO

Esther Castro de Jesus estava na casa da avó quando começou a passar mal, no último dia 19 de agosto. Ela brincava no quintal da casa da avó quando foi picada pelo animal sem que ninguém percebesse. Na hora do almoço, teve vômito e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento de Linhares. Mas no mesmo dia foi transferida para o Hospital Infantil em Vitória.

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