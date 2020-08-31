Menina picada por escorpião no ES tem melhora e deixa a UTI, diz mãe

A menina Esther Castro de Jesus, de 4 anos, picada por um escorpião no último dia 19 de agosto, em Linhares, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, na tarde deste domingo (30). A criança está na enfermaria e já voltou a falar e a se alimentar sem o uso da sonda.
De acordo com a mãe, Isamoa de Souza Castro, a menina tem reagido bem ao tratamento e já pergunta pelos primos. "Ela acordou chamando pelos familiares, primos e tias. Ela só fala quando muito necessário, ainda fala pouco. Está reagindo muito bem, está na enfermaria, já foi retirada a sonda e agora ela se alimenta pela boca e pode comer o que quiser. Em nome de Jesus logo ela sai do hospital", comemora a mãe.
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ESCORPIÃO ATINGIU O CORAÇÃO DA MENINA
Ainda segundo Isamoa, a filha vai passar por exames nesta segunda-feira (31). O veneno do escorpião, segundo ela, teria atingido o coração da menina e um eletrocardiograma vai avaliar como está o órgão e se é possível suspender o uso da injeção anticoagulante.
"Hoje ela fará um eletrocardiograma para ver como está o coração, já que a picada do inseto atingiu o coração. Eles vão ver se está tudo bem, pois desde quarta-feira passada que ela não toma nenhum remédio, a não ser a injeção anticoagulante. Caso tudo esteja bem, eles vão suspender também essa injeção", explicou a mãe.
RELEMBRE O CASO
Esther Castro de Jesus estava na casa da avó quando começou a passar mal, no último dia 19 de agosto. Ela brincava no quintal da casa da avó quando foi picada pelo animal sem que ninguém percebesse. Na hora do almoço, teve vômito e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento de Linhares. Mas no mesmo dia foi transferida para o Hospital Infantil em Vitória.