Esther Castro de Jesus, de 4 anos, foi picada por um escorpião em Linhares Crédito: Acervo pessoal

De acordo com a mãe, Isamoa de Souza Castro, a menina tem reagido bem ao tratamento e já pergunta pelos primos. "Ela acordou chamando pelos familiares, primos e tias. Ela só fala quando muito necessário, ainda fala pouco. Está reagindo muito bem, está na enfermaria, já foi retirada a sonda e agora ela se alimenta pela boca e pode comer o que quiser. Em nome de Jesus logo ela sai do hospital", comemora a mãe.

Your browser does not support the audio element. Menina picada por escorpião no ES tem melhora e deixa a UTI, diz mãe

ESCORPIÃO ATINGIU O CORAÇÃO DA MENINA

Ainda segundo Isamoa, a filha vai passar por exames nesta segunda-feira (31). O veneno do escorpião, segundo ela, teria atingido o coração da menina e um eletrocardiograma vai avaliar como está o órgão e se é possível suspender o uso da injeção anticoagulante.

"Hoje ela fará um eletrocardiograma para ver como está o coração, já que a picada do inseto atingiu o coração. Eles vão ver se está tudo bem, pois desde quarta-feira passada que ela não toma nenhum remédio, a não ser a injeção anticoagulante. Caso tudo esteja bem, eles vão suspender também essa injeção", explicou a mãe.

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