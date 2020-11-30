Marcado julgamento de acusados pelo assassinato da médica Milena Gottardi

Assassinato de Milena Gottardi completou três anos Crédito: Reprodução/Facebook

Os seis acusados pelo assassinato da médica Milena Gottardi, de 38 anos , vão sentar no banco dos réus em 8 de março de 2021, no Dia Internacional da Mulher. O julgamento acontecerá no Fórum da cidade, no centro de Vitória, às 9 horas.

Os acusados pelo crime são o ex-marido da vítima, o ex-policial civil Hilário Antonio Fiorot Frasson e o seu pai, Esperidião Carlos Frasson, ambos apontados como mandantes. Pela intermediação foram denunciados Valcir da Silva Dias e Hermenegildo Palauro Filho, o Judinho. A execução foi praticada por Dionathas Alves Vieira, que contou com o apoio de Bruno Rodrigues Broetto, que forneceu a moto. Todos estão presos.

O crime aconteceu no dia 14 de setembro de 2017 , Milena foi baleada com um tiro na cabeça, no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória. Ela tinha acabado de sair do trabalho e estava acompanhada de uma amiga quando foi surpreendida por um homem que simulou um assalto. A morte foi declarada no dia seguinte.

A pauta de julgamentos da Primeira Vara Criminal de Vitória foi disponibilizada no início da tarde desta segunda-feira (30). Nela consta a convocação para o Júri Popular referente ao assassinato da médica.

O advogado Renan Sales, que atua como assistente de acusação, assinala que está convencido de que os seis acusados serão condenados. Há nos autos provas robustas que são eles os responsáveis pelo covarde feminicídio que vitimou a Dra. Milena. Aguardamos ansiosos pela data do julgamento, assinalou.