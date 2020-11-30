AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Crime contra a mulher

Marcado julgamento de acusados pelo assassinato da médica Milena Gottardi

Seis pessoas, entre elas o ex-marido e o sogro da vítima, vão sentar no banco dos réus no dia 8 de março de 2021, no Dia Internacional da Mulher

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 13:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 13:51
Caso Milena Gottardi - Três anos do assassinato
Assassinato de  Milena Gottardi completou três anos Crédito: Reprodução/Facebook
Projeto Todas Elas
Os seis acusados pelo assassinato da médica Milena Gottardi, de 38 anos, vão sentar no banco dos réus em 8 de março de 2021, no Dia Internacional da Mulher. O julgamento acontecerá no Fórum da cidade, no centro de Vitória, às 9 horas.
Os acusados pelo crime são o ex-marido da vítima, o ex-policial civil Hilário Antonio Fiorot Frasson e o seu pai, Esperidião Carlos Frasson, ambos apontados como mandantes. Pela intermediação foram denunciados Valcir da Silva Dias e Hermenegildo Palauro Filho, o Judinho. A execução foi praticada por Dionathas Alves Vieira, que contou com o apoio de Bruno Rodrigues Broetto, que forneceu a moto. Todos estão presos.
O crime aconteceu no dia 14 de setembro de 2017, Milena foi baleada com um tiro na cabeça, no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória. Ela tinha acabado de sair do trabalho e estava acompanhada de uma amiga quando foi surpreendida por um homem que simulou um assalto. A morte foi declarada no dia seguinte.
A pauta de julgamentos da Primeira Vara Criminal de Vitória foi disponibilizada no início da tarde desta segunda-feira (30). Nela consta a convocação para o Júri Popular referente ao assassinato da médica.
O advogado Renan Sales, que atua como assistente de acusação, assinala que está convencido de que os seis acusados serão condenados. Há nos autos provas robustas que são eles os responsáveis pelo covarde feminicídio que vitimou a Dra. Milena. Aguardamos ansiosos pela data do julgamento, assinalou.
Apesar dos recursos apresentados pelos mandantes do crime, contra a pronúncia - decisão que os envia a Júri popular -, o advogado explica que ela não impede o julgamento seja marcado. O atual entendimento da jurisprudência é de que não é necessário esperar o trânsito em julgado dos recursos contra a decisão de pronúncia para que o juizado possa designar o julgamento, foi o que aconteceu, explicou Sales.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Filha mais nova ainda chama pela mãe, diz família de Milena Gottardi

Filha de Milena Gottardi tem medo de que pai saia da prisão, diz tio

Caso Milena Gottardi: a vida das filhas e da família 2 anos após o crime

As semelhanças trágicas nas mortes da médica Milena Gottardi e do pai

Milena Gottardi foi morta na véspera de assinar o divórcio com Hilário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Olho por olho, dente por dente?' O que diz a Lei de Reciprocidade que Lula quer usar contra novo tarifaço dos EUA
Imagem de destaque
Violência no interior do ES é problema sério a ser enfrentado
Vitor Vogas, colunista de Política de A Gazeta
Vitor Vogas assina nova coluna de política em A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados