Manifestantes saem em carreata contra passaporte de vacinação no ES

Carreata contra o passaporte sanitário acabou na casa do governador, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Um grupo de manifestantes contra o passaporte de vacinação, ferramenta que exige a comprovação de imunização contra a Covid-19 para entrar em estabelecimentos comerciais, saíram às ruas em carreata neste sábado (5). O protesto teve início às 14h, na Praça do Papa, em Vitória , e seguiu até a entrada da residência oficial do governador do Estado, Renato Casagrande, em Vila Velha

O grupo se concentrou da Praça do Papa, que fica no bairro Enseada do Suá, e saiu em carreata, atravessando a Terceira Ponte. Eles passaram pela Avenida Antônio Gil Veloso, na Praia da Costa, até chegar ao portão de entrada da casa do governador, onde se concentraram novamente.

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Lá, os manifestantes entoaram gritos contra o passaporte sanitário e também pedindo a saída de Renato Casagrande do cargo de governador do Estado.

A Guarda Municipal de Vila Velha explicou que monitorou a manifestação, mas que não foi registrada nenhuma ocorrência ou intercorrência durante o trajeto do grupo.

Segundo a Polícia Militar, havia 500 pessoas no protesto, que seguiram em carros e em um trio elétrico.

PASSAPORTE DE VACINAÇÃO

Segundo o governador Renato Casagrande, a exigência, que já existia para shows e atividades culturais, passa a valer também para todos os estabelecimentos onde as pessoas precisam tirar a máscara para comer ou beber. O passaporte também será exigido para outras atividades, como as academias. A exceção, ele afirma, é para as lojas, onde as pessoas entram e permanecem de máscara o tempo todo.

“O passaporte da vacina é fundamental para que todos tenham a oportunidade de proteger suas vidas. E como temos um grau de imunização maior, as medidas qualificadas para este período têm que ser diferente”, explicou o governador na ocasião.