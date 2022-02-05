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Covid-19

Manifestantes saem em carreata contra passaporte de vacinação no ES

Grupo se concentrou na Praça do Papa, em Vitória, e seguiu até a residência oficial do governo do Estado, em Vila Velha

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 18:08

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 fev 2022 às 18:08
Carreata contra o passaporte sanitário acabou na casa do governador, em Vila Velha
Carreata contra o passaporte sanitário acabou na casa do governador, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Um grupo de manifestantes contra o passaporte de vacinação, ferramenta que exige a comprovação de imunização contra a Covid-19 para entrar em estabelecimentos comerciais, saíram às ruas em carreata neste sábado (5). O protesto teve início às 14h, na Praça do Papa, em Vitória, e seguiu até a entrada da residência oficial do governador do Estado, Renato Casagrande, em Vila Velha.
O grupo se concentrou da Praça do Papa, que fica no bairro Enseada do Suá, e saiu em carreata, atravessando a Terceira Ponte. Eles passaram pela Avenida Antônio Gil Veloso, na Praia da Costa, até chegar ao portão de entrada da casa do governador, onde se concentraram novamente.
Lá, os manifestantes entoaram gritos contra o passaporte sanitário e também pedindo a saída de Renato Casagrande do cargo de governador do Estado.
A Guarda Municipal de Vila Velha explicou que monitorou a manifestação, mas que não foi registrada nenhuma ocorrência ou intercorrência durante o trajeto do grupo.

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Segundo a Polícia Militar, havia 500 pessoas no protesto, que seguiram em carros e em um trio elétrico. 

PASSAPORTE DE VACINAÇÃO

Os bares e restaurantes do Espírito Santo passarão a exigir o passaporte de vacinação de todos os clientes, independentemente da classificação de risco da transmissão da Covid-19 em que o município se encontra. A medida foi decidida em acordo entre representantes dos setores econômicos e o governo do Estado.
Segundo o governador Renato Casagrande, a exigência, que já existia para shows e atividades culturais, passa a valer também para todos os estabelecimentos onde as pessoas precisam tirar a máscara para comer ou beber. O passaporte também será exigido para outras atividades, como as academias. A exceção, ele afirma, é para as lojas, onde as pessoas entram e permanecem de máscara o tempo todo.
“O passaporte da vacina é fundamental para que todos tenham a oportunidade de proteger suas vidas. E como temos um grau de imunização maior, as medidas qualificadas para este período têm que ser diferente”, explicou o governador na ocasião.
As manifestações contra a vacina, o passaporte e outras medidas de prevenção à Covid-19 são registradas mais frequentemente em grupos bolsonaristas, seguindo a linha adotada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Os dados indicam, no entanto, que a vacina reduziu expressivamente o número de mortes decorrentes da doença e, atualmente, a maioria das internações nos hospitais é formada de pessoas não vacinadas ou com o esquema incompleto da imunização

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