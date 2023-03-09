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Juntas nos estudos, mãe e filha são aprovadas na Universidade Federal do ES

Para dar uma força e ajudar nas disciplinas, a mãe Raquel resolveu se inscrever no Enem após incentivo da filha Karinny e ambas passaram no vestibular da Ufes; confira a história

Publicado em 09 de Março de 2023 às 16:21

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

09 mar 2023 às 16:21
Raquel Guilhermino, de 39 anos, e a filha, Karinny Keterly Ferreira, de 18 anos, estão em estado de alegria e pelo mesmo motivo: ambas passaram na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Elas, que são moradoras do município de Castelo, no Sul do Estado, estudaram juntas e foram aprovadas nos cursos de Engenharia de Petróleo e Ciências Econômicas, respectivamente.
Mãe e filha são aprovadas e passam juntas em faculdade no ES
Raquel Guilhermino, de 39 anos, e Karinny Keterly Ferreira, de 18 anos, foram aprovadas na Ufes após se prepararem juntas Crédito: Carlos Barros
Ao descobrir que tinha passado na faculdade que tanto sonhava, a ansiedade deu lugar à felicidade de Karinny. “Especialmente depois da pandemia, que a gente teve um déficit de educação gigantesco, então a ansiedade só aumentou”, disse.
E, nesse caminho, a estudante não estava sozinha. A mãe, vendo o nervosismo da filha, resolveu acompanhar a jovem nos estudos e deu uma força. “Ela me ajudava, porque eu tenho dificuldade em matemática e português, e eu a ajudava. Vendo que eu estava ali, ela conseguia se sentir forte”, contou Raquel.
Inicialmente, Raquel não ia fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “Mas eu consegui convencer ela, porque era muita ansiedade, eu estava desesperada e quando ela foi junto comigo, fiquei calma”, falou a filha.
No entanto, a mãe não esperava que fosse passar no 3° curso superior, visto que já é formada em Pedagogia, cursa Direito e, agora, passou em Engenharia de Petróleo. “Quando eu vi que passei, fiquei muito feliz”, ressaltou.

"Separadas"

Raquel foi aprovada no campus de São Mateus, já Karinny, em Vitória. Apegadas, mãe e filha, por enquanto, nem querem pensar nisso. “Estou tentando não pensar muito, pois a gente chora. Mas eu vou sentir muita saudade da minha mãe e dos meus irmãos”, disse Karinny.
Mãe e filha são aprovadas e passam juntas em faculdade no ES
Raquel busca incentivar os filhos nos estudos e foi aprovada junto da filha mais velha, na Ufes Crédito: Carlos Barros
Toda essa força de vontade e conhecimento é por causa daqueles que não tiveram a mesma oportunidade que as duas, já que a Raquel é a primeira e única da família a ter entrado na faculdade e conquistado o diploma.
“Eu quero que eles (filhos) sigam o meu exemplo. Eu dou uma oportunidade para eles irem sempre estudando, porque é por ali que eles vão conseguir alcançar os objetivos deles e realizar os sonhos deles”, concluiu.
Com informações da TV Gazeta Sul.

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