Juntas nos estudos, mãe e filha são aprovadas na Universidade Federal do ES

Raquel Guilhermino, de 39 anos, e Karinny Keterly Ferreira, de 18 anos, foram aprovadas na Ufes após se prepararem juntas Crédito: Carlos Barros

Ao descobrir que tinha passado na faculdade que tanto sonhava, a ansiedade deu lugar à felicidade de Karinny. “Especialmente depois da pandemia, que a gente teve um déficit de educação gigantesco, então a ansiedade só aumentou”, disse.

E, nesse caminho, a estudante não estava sozinha. A mãe, vendo o nervosismo da filha, resolveu acompanhar a jovem nos estudos e deu uma força. “Ela me ajudava, porque eu tenho dificuldade em matemática e português, e eu a ajudava. Vendo que eu estava ali, ela conseguia se sentir forte”, contou Raquel.

Inicialmente, Raquel não ia fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) . “Mas eu consegui convencer ela, porque era muita ansiedade, eu estava desesperada e quando ela foi junto comigo, fiquei calma”, falou a filha.

No entanto, a mãe não esperava que fosse passar no 3° curso superior, visto que já é formada em Pedagogia, cursa Direito e, agora, passou em Engenharia de Petróleo. “Quando eu vi que passei, fiquei muito feliz”, ressaltou.

"Separadas"

Raquel foi aprovada no campus de São Mateus, já Karinny, em Vitória. Apegadas, mãe e filha, por enquanto, nem querem pensar nisso. “Estou tentando não pensar muito, pois a gente chora. Mas eu vou sentir muita saudade da minha mãe e dos meus irmãos”, disse Karinny.

Raquel busca incentivar os filhos nos estudos e foi aprovada junto da filha mais velha, na Ufes Crédito: Carlos Barros

Toda essa força de vontade e conhecimento é por causa daqueles que não tiveram a mesma oportunidade que as duas, já que a Raquel é a primeira e única da família a ter entrado na faculdade e conquistado o diploma.

“Eu quero que eles (filhos) sigam o meu exemplo. Eu dou uma oportunidade para eles irem sempre estudando, porque é por ali que eles vão conseguir alcançar os objetivos deles e realizar os sonhos deles”, concluiu.