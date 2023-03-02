Estudante do Madan conquista o 1° lugar geral na Ufes

Guilherme Marchiori foi aprovado em Engenharia, na Ufes, e para Medicina, na USP e na Unicamp Crédito: Madan/Divulgação

Servindo de inspiração para milhares de estudantes, o capixaba Guilherme Marchiori, de 19 anos, conquistou o primeiro lugar geral da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ele prestou vestibular para o curso de Engenharia Civil da instituição e alcançou a nota de 880,07 pontos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O resultado foi divulgado nesta terça-feira (28).

Além de entrar para a história do vestibular da Ufes, Guilherme também foi selecionado para os cursos de Medicina da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Universidade de São Paulo (USP). No caso, a USP foi a faculdade escolhida por ele para dar início à carreira profissional. As aulas começam em março.

Guilherme fez o ensino médio no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), mas conciliou os estudos com o pré-vestibular do Centro Educacional Madan, especializado no Enem e nos vestibulares de universidades públicas.

De acordo com ele, o curso preparatório para o Enem foi realizado de casa, de maneira remota. “Isso me poupava o deslocamento e eu conseguia aproveitar esse tempo para continuar estudando e treinando”, observa.

O jovem ainda acrescenta que os estudos eram intensos.

Guilherme comemorou conquista com professores e colegas do Madan Crédito: Madan/Divulgação

"Cheguei a fazer quase um simulado da prova por dia e, quando saiu o resultado, vi que tirei uma nota muito maior do que eu esperava. Fiquei muito feliz porque foi a primeira vez que fiz o Enem para valer" Guilherme Marchiori - Estudante

Curso pré-vestibular a distância

Localizado em Jardim da Penha, em Vitória, o Madan passou a oferecer o curso pré-vestibular a distância em função da pandemia da Covid-19. Mesmo com a flexibilização das medidas sanitárias, a instituição continuou oferecendo este tipo de modalidade de ensino, possibilitando o acesso tanto a moradores da Grande Vitória quanto do interior do Estado do Espírito Santo.

Orgulhoso, o diretor do Madan, Daniel Rojas, afirma que sempre viu o jovem como um aluno acima da média. “A escolha de fazer o curso on-line partiu dele, que procurou a diretoria para dizer que, como ainda não tinha se formado no Ifes, adoraria fazer o curso sem a preocupação com o deslocamento do campus para o pré-vestibular”, destaca.

As aulas a distância do Madan, aliás, são transmitidas ao vivo, permitindo que os professores acompanhem tanto quem está na sala, como aqueles que estão acompanhando remotamente.

“Ele ficou imensamente agradecido pelo aprofundamento dado nos conteúdos durante as aulas e disse que teve um bom aproveitamento no curso, sempre aprendendo coisas novas e sentindo-se desafiado a todo momento”, ressalta Daniel.

Daniel comenta ainda que, assim como seus sócios diretores do Madan – Tito Fideles e Rodrigo Aguiar Pinheiro –, já sentiu na pele as emoções de quem está prestes a participar de um processo seletivo para entrar em uma universidade pública, já que os três foram aprovados no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Por isso, de acordo com ele, o Madan busca preparar os alunos da melhor forma possível.

“O grau de exigência da instituição é alto e o acompanhamento pedagógico, tanto no on-line quanto no presencial, é próximo dos estudantes. Contamos com profissionais especializados”, ressalta.

Alunos do Madan celebram aprovação no Sisu Crédito: Madan/Divulgação

Tradição

Madan coleciona histórias de boas colocações em universidades e institutos de ensino públicos. Além do próprio Daniel Rojas, que conquistou o primeiro lugar em 2015, na Ufes, o curso também ajudou os alunos Jaime Breda e Bruno Ferreira a conquistarem o primeiro lugar do ranking geral nos Sisu 2020/1 e Sisu 2020/2, respectivamente.

Neste edital de 2023/1, o Madan teve 75 dos seus estudantes aprovados no Sisu, sendo 12 só no curso de Medicina e os sete primeiros lugares da Ufes na modalidade de ampla concorrência.