1° lugar geral da Ufes, estudante de Vila Velha fez aulas remotas

Guilherme Marchiori é o 1° lugar geral da UFES Crédito: Divulgação/Madan

O estudo remoto, introduzido na vida dos estudantes na pandemia, fez despencar o rendimento de muitos alunos. Para o adolescente de 19 anos Guilherme Marchiori, contudo, o efeito foi o oposto.

Em 2022, foi a primeira vez que Guilherme fez o Enem "pra valer". Ele já havia feito a prova duas vezes ano, como teste. O ensino médio foi feito no Ifes de Vitória e o curso preparatório no Madan, também na Capital. Neste último, ele optou pela modalidade 100% on-line.

"Assisti às gravações das aulas em casa mesmo. Eu ia lá só para fazer simulados. Tive contato com as aulas remotas na pandemia, com o próprio Ifes, e ganhei esse costume. Achei que ia ser mais vantajoso estudar assim", conta o jovem, que mora em Vila Velha.

modalidade remota o ajudou, segundo ele, a evitar perder tempo com deslocamentos, a fazer as aulas nos momentos de maior disponibilidade, pausar para fazer outras atividades, "acelerar" os vídeos sobre assuntos que ele já tinha conhecimento e ver de novo aqueles em que tinha mais dificuldade.

Apesar de ter disputado uma vaga no curso de Engenharia Civil na Ufes, onde ficou em primeiro lugar, Guilherme diz que pretende cursar Medicina. Ele também foi aprovado no vestibular da Fuvest e da Unicamp.

O adolescente optou por cursar Medicina na Universidade de São Paulo (USP), e as aulas já começam em março. A mudança já está quase pronta e ele deve dividir um apartamento com outros dois colegas do Espírito Santo que também passaram na prova.

O curioso é que, inicialmente, Guilherme não achou que faria o curso de Medicina. Como tinha mais afinidade com a área de Exatas, estava mais inclinado a ser engenheiro. Após fazer o curso técnico de mecânica no Ifes, mudou de ideia.

"Eu estou indeciso, não sei muito o que eu quero agora. Sempre achei que faria engenharia, mas, com o Ifes, vi que não tinha essa vontade mais. Não me identifiquei com a maioria das coisas (no curso de mecânica) e acabei migrando para Medicina. Medicina é uma área em que poderia escolher várias opções de carreira", esclarece.

O estudante disse que, mesmo vendo ao longo do tempo as notas aumentarem nos simulados, ficou nervoso no dia das provas e não sabia se conseguiria uma pontuação alta. Os pais dele, que moram em Vila Velha, ficaram felizes com as aprovações.