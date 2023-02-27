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Educação

Prouni: inscrições para 1ª seleção de 2023 começam nesta terça (28)

Programa oferece mais de 288 mil bolsas de estudo nesta edição; resultado da primeira chamada sai dia 7 de março
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 fev 2023 às 08:33

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 08:33

As inscrições para a primeira seleção de 2023 do Programa Universidade para Todos (Prouni) começam nesta terça-feira (28) e vão até 3 de março. Serão ofertadas 288.112 bolsas, das quais, 209.758 integrais e 78.354 parciais. O resultado da primeira chamada está previsto para 7 de março.
O Ministério da Educação (MEC) publicou todas as informações sobre as vagas disponíveis para que os interessados em disputar uma bolsa possam consultar, com antecedência, as opções ofertadas para todo o país. De acordo com o MEC, são 14.346 cursos de graduação de 995 instituições privadas de ensino superior em todos os Estados e no Distrito Federal. 
No Espírito Santo, faculdades particulares oferecem mais de 3 mil vagas em cursos nas áreas de humanas, sociais, agrárias, exatas e biomédicas.
Estudantes em universidade particular
Quase mil instituições privadas de ensino superior do país oferecem cerca de 14,3 mil cursos de graduação  Crédito: Marcello Casaç Jr/Agência Brasil
A consulta está disponível na página do Prouni, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A busca pode ser realizada por tipo de bolsa (integral e parcial), modalidade (presencial e a distância), curso, turno, instituição e localidade do campus. Os estados com maior número de bolsas ofertadas são São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.
Quem fez as provas de 2022 ou de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode participar do Prouni — considera-se a edição em que o estudante tiver obtido a melhor média de notas. É necessário atingir, no mínimo, 450 pontos na média das notas e ter nota acima de zero na redação. Outra exigência é não ter participado do Enem na condição de treineiro.
Para obter uma bolsa integral, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio; e para a bolsa parcial (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa da família.
O Prouni é um programa de acesso ao ensino superior que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior para aqueles que nunca concluíram um curso de graduação.

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