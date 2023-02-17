Programa Universidade para Todos (ProUni) Crédito: Divulgação

As inscrições começam no dia 28 de fevereiro e vão até o dia 3 de março. Após candidatura no site www.prouni.mec.gov.br , o aluno terá que aguardar o resultado da primeira chamada, previsto para 7 de março. Já a segunda chamada sai em 21 de março com as bolsas remanescentes.

O Prouni é um programa do Ministério da Educação , que permite o acesso ao ensino superior a jovens com renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio (R$ 1.953), o que permite a concessão de bolsa integral de 100%; e bolsas de 50% do valor do curso para estudantes com renda familiar, por pessoa, de até três salários mínimos (R$ 3.906).

Para se inscrever é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem, antes do processo seletivo, e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação e nem ter participado do exame na condição de treineiro.

Your browser does not support the audio element. ProUni terá mais de 3 mil bolsas em faculdades particulares no ES

Uma das instituições que oferece mais vagas é a Multivix, com oferta de 2.486 bolsas distribuídas entre oito campi do grupo e unidades a distância (EaD) em todo o Estado. A Multivix possui mais de 150 cursos em suas unidades presenciais: Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, São Mateus, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, além de unidades EAD no Espírito Santo e em outras partes do Brasil.

A Faculdade UCL, em Manguinhos, na Serra, vai ofertar pelo Prouni, neste primeiro semestre, 114 vagas, das quais 34 são com bolsas integrais e 80 são com parciais, de 50% de desconto. As oportunidades estão distribuídas em cursos de Engenharia, Arquitetura, Gestão e Tecnologia da Informação.

Na faculdade UniSales, ao todo, serão ofertadas 125 bolsas integrais de 100% para o Programa Universidade Para Todos em cursos como Administração, Biomedicina, Ciências Biológicas, Direito, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e outros.

A Faesa informa que serão ofertadas 87 bolsas Prouni entre integrais e parciais, distribuídas nos cursos: Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil e Psicologia. Na UVV, são 196 bolsas em variados cursos, inclusive no de Medicina.

Datas do ProUni

Inscrições: de 28 de fevereiro a 3 de março

de 28 de fevereiro a 3 de março Resultado da primeira chamada : 7 de março



: 7 de março Entrega dos documentos: 7 a 16 de março (primeira chamada)



7 a 16 de março (primeira chamada) Resultado da segunda chamada: 21 de março



21 de março Entrega dos documentos: 21 a 30 de março (segunda chamada)



Confira as vagas por faculdade

Multivix

Neste ano, são 2.486 bolsas, distribuídas entre oito campi do grupo e unidades a distância (EAD) em todo o Estado. São mais de 150 cursos em suas unidades presenciais: Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, São Mateus, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, além de unidades EAD no Espírito Santo e Brasil.



UVV (bolsas integrais)

Administração (noturno): 5 vagas

5 vagas Administração (matutino): 2 vagas

2 vagas Administração (EAD): 8 vagas

8 vagas Análise e Desenvolvimento de Sistemas (EAD): 6 vagas

6 vagas Arquitetura e Urbanismo (noturno): 2 vagas

2 vagas Arquitetura e Urbanismo (matutino): 2 vagas

2 vagas Biomedicina (EAD): 6 vagas

6 vagas Ciências Biológicas (matutino): 2 vagas

2 vagas Ciência de Dados (curso a distância) : 5 vagas

: 5 vagas Ciência da Computação (matutino): 4 vagas

4 vagas Ciência da Computação (noturno): 2 vagas



2 vagas Ciências Contábeis (noturno): 2 vagas

2 vagas Ciências Contábeis (a distância): 3 vagas



3 vagas Ciências Econômicas (matutino): 3 vagas

3 vagas Ciências Econômicas (noturno): 1 vaga

1 vaga Comércio Exterior (EAD): 2 vagas

2 vagas Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (noturno): 5 vagas

5 vagas Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (EAD): 3 vagas



3 vagas Direito (noturno): 5 vagas

5 vagas Direito (matutino): 4 vagas

4 vagas Educação física (matutino): 4 vagas

4 vagas Educação física (noturno): 1 vaga

1 vaga Educação física (a distância): 2 vagas

2 vagas Enfermagem (matutino): 4 vagas

4 vagas Engenharia Civil (noturno): 3 vagas

3 vagas Engenharia da Computação (matutino) : 3 vagas

: 3 vagas Engenharia de Produção (noturno): 3 vagas

3 vagas Engenharia Elétrica (noturno): 1 vaga

1 vaga Engenharia Mecânica (noturno): 3 vagas

3 vagas Estética e Cosmética (a distância): 5 vagas

5 vagas Farmácia (noturno): 4 vagas

4 vagas Fisioterapia (matutino): 5 vagas

5 vagas Gastronomia (matutino): 2 vagas

2 vagas Gastronomia (noturno): 2 vagas



2 vagas Gastronomia (a distância): 4 vagas



4 vagas Gestão de Recursos Humanos (a distância): 4 vagas

4 vagas Gestão financeira (a distância): 5 vagas

5 vagas Gestão portuária (a distância): 4 vagas

4 vagas Logística (a distância): 2 vagas

2 vagas Jornalismo (noturno): 1 vaga

1 vaga Marketing (noturno): 1 vaga

1 vaga Marketing (a distância): 5 vagas

5 vagas Medicina (integral): 1 vaga

1 vaga Medicina Veterinária (matutino): 4 vagas

4 vagas Medicina Veterinária (vespertino): 4 vagas

4 vagas Medicina Veterinária (noturno) : 4 vagas

: 4 vagas Nutrição (matutino): 5 vagas

5 vagas Nutrição (a distância): 5 vagas

5 vagas Odontologia (integral): 2 vagas

2 vagas Optica e optometria (a distância): 4 vagas

4 vagas Panificação (a distância): 2 vagas

2 vagas Pedagogia (a distância): 4 vagas

4 vagas Psicologia (matutino): 5 vagas

5 vagas Psicologia (noturno): 5 vagas

5 vagas Processos gerenciais (EAD): 3 vagas

3 vagas Relações Internacionais (matutino): 3 vagas

3 vagas Sistemas de informação (noturno): 3 vagas

UniSales

Administração (noturno): 1 vaga

1 vaga Arquitetura e Urbanismo (noturno): 8 vagas

8 vagas Biomedicina (matutino): 4 vagas

4 vagas Biomedicina (noturno): 3 vagas

3 vagas Ciências Biológicas (matutino): 3 vagas

3 vagas Ciências Biológicas (noturno): 4 vagas

4 vagas Ciências contáveis (noturno): 3 vagas

3 vagas Direito (matutino): 3 vagas

3 vagas Direito (noturno): 3 vagas

3 vagas Educação física licenciatura (matutino): 2 vagas

2 vagas Educação física licenciatura (noturno): 6 vagas



6 vagas Educação física bacharelado (matutino): 4 vagas

4 vagas Educação física bacharelado (noturno): 3 vagas



3 vagas Enfermagem (matutino): 3 vagas

3 vagas Enfermagem (noturno): 9 vagas

9 vagas Engenheiro Civil (noturno): 3 vagas

3 vagas Engenharia de Produção (noturno): 5 vagas

5 vagas Engenharia de Software (noturno): 3 vagas

3 vagas Farmácia (matutino): 5 vagas

5 vagas Farmácia (noturno): 3 vagas

3 vagas Filosofia (matutino): 4 vagas

4 vagas Fisioterapia (matutino): 7 vagas

7 vagas Fisioterapia (noturno): 13 vagas

13 vagas Nutrição (noturno): 10 vagas

10 vagas Psicologia (matutino): 7 vagas

7 vagas Psicologia (noturno): 2 vagas

2 vagas TADS (noturno): 1 vaga

1 vaga Sistema de informação (noturno): 3 vagas

UCL

Administração: 1 bolsa integral e 5 bolsas parciais

1 bolsa integral e 5 bolsas parciais Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 6 bolsas integrais e 10 bolsas parciais



6 bolsas integrais e 10 bolsas parciais Arquitetura e Urbanismo: 5 bolsas integrais e 10 bolsas parciais



5 bolsas integrais e 10 bolsas parciais Engenharia Biomédica: 2 bolsas integrais e 5 bolsas parciais



2 bolsas integrais e 5 bolsas parciais Engenharia Civil: 3 bolsas integrais e 5 bolsas parciais



3 bolsas integrais e 5 bolsas parciais Engenharia de Computação: 1 bolsa integral e 5 bolsas parciais



1 bolsa integral e 5 bolsas parciais Engenharia de Automação e Controle: 15 bolsas parciais



15 bolsas parciais Engenharia Elétrica: 2 bolsas integrais e 5 bolsas parciais



2 bolsas integrais e 5 bolsas parciais Engenharia Mecânica: 6 bolsas integrais e 10 bolsas parciais



6 bolsas integrais e 10 bolsas parciais Logística: 10 bolsas parciais



10 bolsas parciais Informática - Sistemas de Informação: 8 bolsas integrais



Faesa

Serão ofertadas 87 bolsas Prouni entre integrais e parciais, distribuídas nos cursos:

Arquitetura e Urbanismo,

Jornalismo,

Publicidade e Propaganda,

Direito,

Enfermagem,

Engenharia Civil e

Psicologia.

Estácio Vitória

Bolsa 50%

Fisioterapia - presencial: 2 vagas

2 vagas Administração - presencial: 2 vagas

2 vagas Direito - presencial: 2 vagas

2 vagas Enfermagem (noturno) presencial: 2 vagas

2 vagas Enfermagem (matutino) presencial: 2 vagas

Bolsa 100%