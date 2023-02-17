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Prouni terá mais de 3 mil bolsas em faculdades particulares no ES

Inscrições para concorrer a bolsas de 100% e 50% de desconto em instituições de ensino superior começam no próximo dia 28
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

17 fev 2023 às 18:03

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 18:03

Programa Universidade para Todos (ProUni)
Programa Universidade para Todos (ProUni) Crédito: Divulgação
Quem sonha em fazer um curso superior e realizou uma das duas últimas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem a oportunidade de concorrer a bolsas integrais e parciais (50%) para começar a estudar ainda em 2023. No Espírito Santo, faculdades particulares oferecem mais de 3 mil vagas para estudar pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) em cursos nas áreas de humanas, sociais, agrárias, exatas e biomédicas.
As inscrições começam no dia 28 de fevereiro e vão até o dia 3 de março. Após candidatura no site www.prouni.mec.gov.br, o aluno terá que aguardar o resultado da primeira chamada, previsto para 7 de março. Já a segunda chamada sai em 21 de março com as bolsas remanescentes.
O Prouni é um programa do Ministério da Educação, que permite o acesso ao ensino superior a jovens com renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio (R$ 1.953), o que permite a concessão de bolsa integral de 100%; e bolsas de 50% do valor do curso para estudantes com renda familiar, por pessoa, de até três salários mínimos (R$ 3.906).
Para se inscrever é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem, antes do processo seletivo, e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação e nem ter participado do exame na condição de treineiro.
ProUni terá mais de 3 mil bolsas em faculdades particulares no ES
Uma das instituições que oferece mais vagas é a Multivix, com oferta de 2.486 bolsas distribuídas entre oito campi do grupo e unidades a distância (EaD) em todo o Estado. A Multivix possui mais de 150 cursos em suas unidades presenciais: Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, São Mateus, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, além de unidades EAD no Espírito Santo e em outras partes do Brasil.
A Faculdade UCL, em Manguinhos, na Serra, vai ofertar pelo Prouni, neste primeiro semestre, 114 vagas, das quais 34 são com bolsas integrais e 80 são com parciais, de 50% de desconto. As oportunidades estão distribuídas em cursos de Engenharia, Arquitetura, Gestão e Tecnologia da Informação.
Na faculdade UniSales, ao todo, serão ofertadas 125 bolsas integrais de 100% para o Programa Universidade Para Todos em cursos como Administração, Biomedicina, Ciências Biológicas, Direito, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e outros.
A Faesa informa que serão ofertadas 87 bolsas Prouni entre integrais e parciais, distribuídas nos cursos: Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil e Psicologia. Na UVV, são 196 bolsas em variados cursos, inclusive no de Medicina. 

Datas do ProUni

  • Inscrições: de 28 de fevereiro a 3 de março
  • Resultado da primeira chamada: 7 de março
  • Entrega dos documentos: 7 a 16 de março (primeira chamada)
  • Resultado da segunda chamada: 21 de março
  • Entrega dos documentos: 21 a 30 de março (segunda chamada)

Confira as vagas por faculdade

Multivix

  • Neste ano, são 2.486 bolsas, distribuídas entre oito campi do grupo e unidades a distância (EAD) em todo o Estado. São mais de 150 cursos em suas unidades presenciais: Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, São Mateus, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, além de unidades EAD no Espírito Santo e Brasil.

UVV (bolsas integrais)

  • Administração (noturno): 5 vagas
  • Administração (matutino): 2 vagas
  • Administração (EAD): 8 vagas
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas (EAD): 6 vagas
  • Arquitetura e Urbanismo (noturno): 2 vagas
  • Arquitetura e Urbanismo (matutino): 2 vagas
  • Biomedicina (EAD): 6 vagas
  • Ciências Biológicas (matutino): 2 vagas
  • Ciência de Dados (curso a distância): 5 vagas
  • Ciência da Computação (matutino): 4 vagas
  • Ciência da Computação (noturno): 2 vagas
  • Ciências Contábeis (noturno): 2 vagas
  • Ciências Contábeis (a distância): 3 vagas
  • Ciências Econômicas (matutino): 3 vagas
  • Ciências Econômicas (noturno): 1 vaga
  • Comércio Exterior (EAD): 2 vagas
  • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (noturno): 5 vagas
  • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (EAD): 3 vagas
  • Direito (noturno): 5 vagas
  • Direito (matutino): 4 vagas
  • Educação física (matutino): 4 vagas
  • Educação física (noturno): 1 vaga
  • Educação física (a distância): 2 vagas
  • Enfermagem (matutino): 4 vagas
  • Engenharia Civil (noturno): 3 vagas
  • Engenharia da Computação (matutino): 3 vagas
  • Engenharia de Produção (noturno): 3 vagas
  • Engenharia Elétrica (noturno): 1 vaga
  • Engenharia Mecânica (noturno): 3 vagas
  • Estética e Cosmética (a distância): 5 vagas
  • Farmácia (noturno): 4 vagas
  • Fisioterapia (matutino): 5 vagas
  • Gastronomia (matutino): 2 vagas
  • Gastronomia (noturno): 2 vagas
  • Gastronomia (a distância): 4 vagas
  • Gestão de Recursos Humanos (a distância): 4 vagas
  • Gestão financeira (a distância): 5 vagas
  • Gestão portuária (a distância): 4 vagas
  • Logística (a distância): 2 vagas
  • Jornalismo (noturno): 1 vaga
  • Marketing (noturno): 1 vaga
  • Marketing (a distância): 5 vagas
  • Medicina (integral): 1 vaga
  • Medicina Veterinária (matutino): 4 vagas
  •  Medicina Veterinária (vespertino):  4 vagas
  • Medicina Veterinária (noturno):  4 vagas
  • Nutrição (matutino): 5 vagas
  • Nutrição (a distância): 5 vagas
  • Odontologia (integral): 2 vagas
  • Optica e optometria (a distância): 4 vagas
  • Panificação (a distância): 2 vagas
  • Pedagogia (a distância): 4 vagas
  • Psicologia (matutino): 5 vagas
  • Psicologia (noturno): 5 vagas
  • Processos gerenciais (EAD): 3 vagas
  • Relações Internacionais (matutino): 3 vagas
  • Sistemas de informação (noturno): 3 vagas

UniSales

  • Administração (noturno): 1 vaga
  • Arquitetura e Urbanismo (noturno): 8 vagas
  • Biomedicina (matutino): 4 vagas
  • Biomedicina (noturno): 3 vagas
  • Ciências Biológicas (matutino): 3 vagas
  • Ciências Biológicas (noturno): 4 vagas
  • Ciências contáveis (noturno): 3 vagas
  • Direito (matutino): 3 vagas
  • Direito (noturno): 3 vagas
  • Educação física licenciatura (matutino): 2 vagas
  • Educação física licenciatura (noturno): 6 vagas
  • Educação física bacharelado (matutino): 4 vagas
  • Educação física bacharelado (noturno): 3 vagas
  • Enfermagem (matutino): 3 vagas
  • Enfermagem (noturno): 9 vagas
  • Engenheiro Civil (noturno): 3 vagas
  • Engenharia de Produção (noturno): 5 vagas
  • Engenharia de Software (noturno): 3 vagas
  • Farmácia (matutino): 5 vagas
  • Farmácia (noturno): 3 vagas
  • Filosofia (matutino): 4 vagas
  • Fisioterapia (matutino): 7 vagas
  • Fisioterapia (noturno): 13 vagas
  • Nutrição (noturno): 10 vagas
  • Psicologia (matutino): 7 vagas
  • Psicologia (noturno): 2 vagas
  • TADS (noturno): 1 vaga
  • Sistema de informação (noturno): 3 vagas

UCL

  • Administração: 1 bolsa integral e 5 bolsas parciais
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 6 bolsas integrais e 10 bolsas parciais
  • Arquitetura e Urbanismo: 5 bolsas integrais e 10 bolsas parciais
  • Engenharia Biomédica: 2 bolsas integrais e 5 bolsas parciais
  • Engenharia Civil: 3 bolsas integrais e 5 bolsas parciais
  • Engenharia de Computação: 1 bolsa integral e 5 bolsas parciais
  • Engenharia de Automação e Controle: 15 bolsas parciais
  • Engenharia Elétrica: 2 bolsas integrais e 5 bolsas parciais
  • Engenharia Mecânica: 6 bolsas integrais e 10 bolsas parciais
  • Logística: 10 bolsas parciais
  • Informática - Sistemas de Informação: 8 bolsas integrais

Faesa

Serão ofertadas 87 bolsas Prouni entre integrais e parciais, distribuídas nos cursos:
  • Arquitetura e Urbanismo, 
  • Jornalismo, 
  • Publicidade e Propaganda, 
  • Direito, 
  • Enfermagem, 
  • Engenharia Civil e 
  • Psicologia.

Estácio Vitória

Bolsa 50%
  • Fisioterapia - presencial: 2 vagas
  • Administração - presencial: 2 vagas
  • Direito - presencial: 2 vagas
  • Enfermagem (noturno) presencial: 2 vagas
  • Enfermagem (matutino) presencial: 2 vagas
Bolsa 100%
  • Fisioterapia - presencial: 3 vagas
  • Educação Física- presencial: 2 vagas
  • Administração (noturno) presencial: 2 vagas
  • Administração (matutino) presencial: 2 vagas
  • Direito (noturno) presencial: 2 vagas
  • Direito (matutino) presencial: 2 vagas
  • Enfermagem (noturno) presencial: 4 vagas
  • Enfermagem (matutino) presencial: 4 vagas
  • Administração (EAD): 5 vagas
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas (EAD): 1 vaga
  • Ciências Políticas (EAD): 2 vagas
  • Ciências Econômicas (EAD): 1 vaga 
  • Defesa Cibernética (EAD): 1 vaga
  • Ciência da Computação (EAD): 4 vagas
  • Gestão da Qualidade (EAD): 2 vagas
  • Gestão da Produção Industrial (EAD): 2 vagas
  • Gestão de Recursos Humanos (EAD): 2 vagas 
  • Gestão de Segurança Privada (EAD): 1 vaga
  • História (EAD): 1 vaga
  • Gestão financeira (EAD): 1 vaga
  • Jornalismo (EAD): 1 vaga
  • Pedagogia (EAD): 2 vagas
  • Publicidade e Propaganda (EAD): 2 vagas
  • Segurança Pública (EAD): 1 vaga
  • Serviço Social (EAD): 1 vaga

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