Quem sonha em fazer um curso superior e realizou uma das duas últimas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem a oportunidade de concorrer a bolsas integrais e parciais (50%) para começar a estudar ainda em 2023. No Espírito Santo, faculdades particulares oferecem mais de 3 mil vagas para estudar pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) em cursos nas áreas de humanas, sociais, agrárias, exatas e biomédicas.
As inscrições começam no dia 28 de fevereiro e vão até o dia 3 de março. Após candidatura no site www.prouni.mec.gov.br, o aluno terá que aguardar o resultado da primeira chamada, previsto para 7 de março. Já a segunda chamada sai em 21 de março com as bolsas remanescentes.
O Prouni é um programa do Ministério da Educação, que permite o acesso ao ensino superior a jovens com renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio (R$ 1.953), o que permite a concessão de bolsa integral de 100%; e bolsas de 50% do valor do curso para estudantes com renda familiar, por pessoa, de até três salários mínimos (R$ 3.906).
Para se inscrever é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem, antes do processo seletivo, e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação e nem ter participado do exame na condição de treineiro.
ProUni terá mais de 3 mil bolsas em faculdades particulares no ES
Uma das instituições que oferece mais vagas é a Multivix, com oferta de 2.486 bolsas distribuídas entre oito campi do grupo e unidades a distância (EaD) em todo o Estado. A Multivix possui mais de 150 cursos em suas unidades presenciais: Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, São Mateus, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, além de unidades EAD no Espírito Santo e em outras partes do Brasil.
A Faculdade UCL, em Manguinhos, na Serra, vai ofertar pelo Prouni, neste primeiro semestre, 114 vagas, das quais 34 são com bolsas integrais e 80 são com parciais, de 50% de desconto. As oportunidades estão distribuídas em cursos de Engenharia, Arquitetura, Gestão e Tecnologia da Informação.
Na faculdade UniSales, ao todo, serão ofertadas 125 bolsas integrais de 100% para o Programa Universidade Para Todos em cursos como Administração, Biomedicina, Ciências Biológicas, Direito, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e outros.
A Faesa informa que serão ofertadas 87 bolsas Prouni entre integrais e parciais, distribuídas nos cursos: Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil e Psicologia. Na UVV, são 196 bolsas em variados cursos, inclusive no de Medicina.
Datas do ProUni
- Inscrições: de 28 de fevereiro a 3 de março
- Resultado da primeira chamada: 7 de março
- Entrega dos documentos: 7 a 16 de março (primeira chamada)
- Resultado da segunda chamada: 21 de março
- Entrega dos documentos: 21 a 30 de março (segunda chamada)
Confira as vagas por faculdade
Multivix
- Neste ano, são 2.486 bolsas, distribuídas entre oito campi do grupo e unidades a distância (EAD) em todo o Estado. São mais de 150 cursos em suas unidades presenciais: Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, São Mateus, Nova Venécia, Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, além de unidades EAD no Espírito Santo e Brasil.
UVV (bolsas integrais)
- Administração (noturno): 5 vagas
- Administração (matutino): 2 vagas
- Administração (EAD): 8 vagas
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas (EAD): 6 vagas
- Arquitetura e Urbanismo (noturno): 2 vagas
- Arquitetura e Urbanismo (matutino): 2 vagas
- Biomedicina (EAD): 6 vagas
- Ciências Biológicas (matutino): 2 vagas
- Ciência de Dados (curso a distância): 5 vagas
- Ciência da Computação (matutino): 4 vagas
- Ciência da Computação (noturno): 2 vagas
- Ciências Contábeis (noturno): 2 vagas
- Ciências Contábeis (a distância): 3 vagas
- Ciências Econômicas (matutino): 3 vagas
- Ciências Econômicas (noturno): 1 vaga
- Comércio Exterior (EAD): 2 vagas
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (noturno): 5 vagas
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (EAD): 3 vagas
- Direito (noturno): 5 vagas
- Direito (matutino): 4 vagas
- Educação física (matutino): 4 vagas
- Educação física (noturno): 1 vaga
- Educação física (a distância): 2 vagas
- Enfermagem (matutino): 4 vagas
- Engenharia Civil (noturno): 3 vagas
- Engenharia da Computação (matutino): 3 vagas
- Engenharia de Produção (noturno): 3 vagas
- Engenharia Elétrica (noturno): 1 vaga
- Engenharia Mecânica (noturno): 3 vagas
- Estética e Cosmética (a distância): 5 vagas
- Farmácia (noturno): 4 vagas
- Fisioterapia (matutino): 5 vagas
- Gastronomia (matutino): 2 vagas
- Gastronomia (noturno): 2 vagas
- Gastronomia (a distância): 4 vagas
- Gestão de Recursos Humanos (a distância): 4 vagas
- Gestão financeira (a distância): 5 vagas
- Gestão portuária (a distância): 4 vagas
- Logística (a distância): 2 vagas
- Jornalismo (noturno): 1 vaga
- Marketing (noturno): 1 vaga
- Marketing (a distância): 5 vagas
- Medicina (integral): 1 vaga
- Medicina Veterinária (matutino): 4 vagas
- Medicina Veterinária (vespertino): 4 vagas
- Medicina Veterinária (noturno): 4 vagas
- Nutrição (matutino): 5 vagas
- Nutrição (a distância): 5 vagas
- Odontologia (integral): 2 vagas
- Optica e optometria (a distância): 4 vagas
- Panificação (a distância): 2 vagas
- Pedagogia (a distância): 4 vagas
- Psicologia (matutino): 5 vagas
- Psicologia (noturno): 5 vagas
- Processos gerenciais (EAD): 3 vagas
- Relações Internacionais (matutino): 3 vagas
- Sistemas de informação (noturno): 3 vagas
UniSales
- Administração (noturno): 1 vaga
- Arquitetura e Urbanismo (noturno): 8 vagas
- Biomedicina (matutino): 4 vagas
- Biomedicina (noturno): 3 vagas
- Ciências Biológicas (matutino): 3 vagas
- Ciências Biológicas (noturno): 4 vagas
- Ciências contáveis (noturno): 3 vagas
- Direito (matutino): 3 vagas
- Direito (noturno): 3 vagas
- Educação física licenciatura (matutino): 2 vagas
- Educação física licenciatura (noturno): 6 vagas
- Educação física bacharelado (matutino): 4 vagas
- Educação física bacharelado (noturno): 3 vagas
- Enfermagem (matutino): 3 vagas
- Enfermagem (noturno): 9 vagas
- Engenheiro Civil (noturno): 3 vagas
- Engenharia de Produção (noturno): 5 vagas
- Engenharia de Software (noturno): 3 vagas
- Farmácia (matutino): 5 vagas
- Farmácia (noturno): 3 vagas
- Filosofia (matutino): 4 vagas
- Fisioterapia (matutino): 7 vagas
- Fisioterapia (noturno): 13 vagas
- Nutrição (noturno): 10 vagas
- Psicologia (matutino): 7 vagas
- Psicologia (noturno): 2 vagas
- TADS (noturno): 1 vaga
- Sistema de informação (noturno): 3 vagas
UCL
- Administração: 1 bolsa integral e 5 bolsas parciais
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 6 bolsas integrais e 10 bolsas parciais
- Arquitetura e Urbanismo: 5 bolsas integrais e 10 bolsas parciais
- Engenharia Biomédica: 2 bolsas integrais e 5 bolsas parciais
- Engenharia Civil: 3 bolsas integrais e 5 bolsas parciais
- Engenharia de Computação: 1 bolsa integral e 5 bolsas parciais
- Engenharia de Automação e Controle: 15 bolsas parciais
- Engenharia Elétrica: 2 bolsas integrais e 5 bolsas parciais
- Engenharia Mecânica: 6 bolsas integrais e 10 bolsas parciais
- Logística: 10 bolsas parciais
- Informática - Sistemas de Informação: 8 bolsas integrais
Faesa
Serão ofertadas 87 bolsas Prouni entre integrais e parciais, distribuídas nos cursos:
- Arquitetura e Urbanismo,
- Jornalismo,
- Publicidade e Propaganda,
- Direito,
- Enfermagem,
- Engenharia Civil e
- Psicologia.
Estácio Vitória
Bolsa 50%
- Fisioterapia - presencial: 2 vagas
- Administração - presencial: 2 vagas
- Direito - presencial: 2 vagas
- Enfermagem (noturno) presencial: 2 vagas
- Enfermagem (matutino) presencial: 2 vagas
Bolsa 100%
- Fisioterapia - presencial: 3 vagas
- Educação Física- presencial: 2 vagas
- Administração (noturno) presencial: 2 vagas
- Administração (matutino) presencial: 2 vagas
- Direito (noturno) presencial: 2 vagas
- Direito (matutino) presencial: 2 vagas
- Enfermagem (noturno) presencial: 4 vagas
- Enfermagem (matutino) presencial: 4 vagas
- Administração (EAD): 5 vagas
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas (EAD): 1 vaga
- Ciências Políticas (EAD): 2 vagas
- Ciências Econômicas (EAD): 1 vaga
- Defesa Cibernética (EAD): 1 vaga
- Ciência da Computação (EAD): 4 vagas
- Gestão da Qualidade (EAD): 2 vagas
- Gestão da Produção Industrial (EAD): 2 vagas
- Gestão de Recursos Humanos (EAD): 2 vagas
- Gestão de Segurança Privada (EAD): 1 vaga
- História (EAD): 1 vaga
- Gestão financeira (EAD): 1 vaga
- Jornalismo (EAD): 1 vaga
- Pedagogia (EAD): 2 vagas
- Publicidade e Propaganda (EAD): 2 vagas
- Segurança Pública (EAD): 1 vaga
- Serviço Social (EAD): 1 vaga