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Belo Horizonte

Homem se irrita com criança autista por buzina e mata pai dela em MG

O autor do crime ficou nervoso porque uma criança autista fez barulho em um bar de Belo Horizonte. Ele saiu, buscou uma arma e matou o pai do menino
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 fev 2023 às 07:14

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 07:14

Um homem está sendo procurado pela polícia de Minas Gerais por suspeita de matar outro rapaz em um bar. A briga teria ocorrido pelo fato de o filho da vítima, um menino autista, ter acionado com frequência a buzina de um carro.
O crime ocorreu na noite de sábado (25) no bairro Vila São João Batista, em Belo Horizonte. Não há pistas do autor do homicídio.
O crime ocorreu em um bar no bairro Vila São João Batista, em Belo Horizonte
O crime ocorreu em um bar no bairro Vila São João Batista, em Belo Horizonte Crédito: Reprodução/Google Maps
A vítima, de 40 anos, era conhecida do homem de 30 anos apontado como autor do crime -o nome do suspeito não foi revelado pela polícia.
De acordo com o relatado por testemunhas à polícia mineira, o autor do crime ficou irritado com o barulho feito pela criança ao acionar a buzina várias vezes e começou a discutir com a vítima.
Após o bate-boca, o suspeito disse que retornaria ao local mais tarde para resolver o conflito entre ambos. Foi até sua casa, pegou a arma, retornou ao bar num táxi e atirou à queima-roupa no pai do garoto autista. Ao menos três tiros atingiram a vítima, um deles na cabeça, tudo segundo a polícia.
O rapaz baleado foi socorrido imediatamente por outros frequentadores do bar e levado ao hospital Risoleta Neves. Chegou ao local já inconsciente e foi atendido, mas morreu.
A Polícia Civil de Minas Gerais informou que foi acionada para atender a ocorrência de homicídio e deslocou uma equipe da perícia ao local.
Até a tarde deste domingo (26), nenhum suspeito tinha sido levado à delegacia e o caso segue em investigação, de acordo com a corporação, que apura a autoria e a motivação do crime.
O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), na capital mineira, onde está sendo submetido a exames neste domingo.

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