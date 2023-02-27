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Sozinha com o irmão

Criança morre após cair da janela de prédio no Rio de Janeiro

Segundo a PM, a criança estava sozinha no apartamento, localizado no bairro Andaraí, com seu irmão de 9 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 fev 2023 às 05:49

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 05:49

Uma criança morreu neste domingo (26) após cair da janela de um prédio na zona norte do Rio de Janeiro.
Segundo a PM, a criança estava sozinha no apartamento, localizado no bairro Andaraí, com seu irmão de 9 anos. Até o fechamento desse texto não havia informações sobre seus responsáveis.
Criança de aproximadamente 7 anos estava no apartamento com um irmão de 9 anos
Criança de aproximadamente 7 anos estava no apartamento com um irmão de 9 anos Crédito: Reprodução
Uma equipe da UPP Andaraí foi acionada e encontrou a criança com "aproximadamente 7 anos" no chão. O Corpo de Bombeiros também foi ao local e constatou o óbito.
As autoridades investigam agora se houve abandono de incapaz com resultado de morte. O caso foi registrado na 20ª DP.

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