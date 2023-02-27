Criança morre após cair da janela de prédio no Rio de Janeiro

Uma criança morreu neste domingo (26) após cair da janela de um prédio na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo a PM, a criança estava sozinha no apartamento, localizado no bairro Andaraí, com seu irmão de 9 anos. Até o fechamento desse texto não havia informações sobre seus responsáveis.

Criança de aproximadamente 7 anos estava no apartamento com um irmão de 9 anos Crédito: Reprodução

Uma equipe da UPP Andaraí foi acionada e encontrou a criança com "aproximadamente 7 anos" no chão. O Corpo de Bombeiros também foi ao local e constatou o óbito.