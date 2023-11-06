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Tentativa de feminicídio

Jovem baleada pelo namorado em Vila Velha tem alta e já está em casa

Nicolas dos Santos Peruzo, de 22 anos, é o principal suspeito do crime, que ocorreu na última na quinta-feira (2); Tayná Roberta foi atingida por um tiro
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

06 nov 2023 às 11:24

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 11:24

A universitária Tayná Roberta, de 26 anos, baleada dentro de casa no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, recebeu alta médica nesse domingo (5) e voltou para a residência da família, onde mora com os pais. A jovem foi baleada na última quinta-feira (2), e o namorado, Nicolas dos Santos Peruzo, de 22 anos, é o principal suspeito do crime. Ele é assessor do vereador de Vitória Duda Brasil (União) e foi preso em flagrante horas após sair correndo da casa da vítima. Vídeos obtidos pela TV Gazeta mostram o estudante antes e depois do crime.
Em contato com a reportagem de A Gazeta na manhã desta segunda-feira (6), o pai da vítima contou que a filha não precisou passar por cirurgia no período em que esteve internada e que, apesar de ter recebido alta, deve continuar sendo acompanhada pelos médicos. O pai afirmou que Tayná foi atingida por um disparo, que entrou acima do pulmão. O projétil atravessou o corpo da jovem e foi parar na parede do quarto dela.
O pai de Tayná ainda revelou que está preocupado com a saúde mental da jovem, que está assustada com o ocorrido. Após voltar para casa, a jovem preferiu dormir na sala e não voltou ao quarto onde foi vítima do tiro.

Polícia Civil promete investigar o caso

Procurada pela reportagem nesta segunda (6), a Polícia Civil voltou a informar que o suspeito, Nicolas dos Santos Peruzo, foi conduzido à Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM) e foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio).
Na última sexta-feira (3), segundo a Polícia Civil, uma equipe realizou uma perícia no quarto da jovem, o local do crime. "O procedimento será encaminhado à Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) para as demais diligências que o caso requer", segundo a nota enviada à reportagem
Algumas perguntas feitas por A Gazeta, no entanto, não foram respondidas. São elas:
  • Nicolas Santos Peruzo voltou a ser ouvido pela Polícia Civil? O que ele disse? Ele revelou o que teria motivado o tiro contra a jovem?
  • O amigo de Nicolas, que também aparece no vídeo, foi ouvido pela polícia? Ele pode responder por algum crime?
  • A arma utilizada no crime é de quem? Ela tem registro?

Namorado é suspeito e segue preso desde então

Nicolas dos Santos Peruzo, de 22 anos, preso após atirar na namorada Tayná Roberta
Nicolas dos Santos Peruzo, de 22 anos, preso após atirar na namorada Tayná Roberta Crédito: TV Gazeta
Imagens obtidas pela reportagem da TV Gazeta mostram o estudante momentos antes e depois de atirar contra a namorada, a universitária Tayná Roberta. Conforme os vídeos exibem, por volta das 5h16, o suspeito chega ao local com um amigo. Eles tocam a campainha e, em seguida, entram na casa.
A dupla sobe até o quarto da jovem, onde, segundo os familiares, começou uma discussão. O pai e a mãe da jovem relataram que, pouco tempo depois, escutaram o barulho de tiro. Às 6h43, Nicolas e o amigo aparecem fugindo da residência. Desesperado, o pai da jovem ainda tenta atrás do genro, mas não consegue alcançá-lo.
A assessoria do Duda Brasil (União) detalhou que Nicolas dos Santos Peruzo entrou no gabinete do vereador em 2021, ainda como estagiário, e foi efetivado um ano depois. Por conta do fato, a exoneração dele foi solicitada à presidência da Câmara Municipal.
A Secretaria de Estado da Justiça, responsável por monitorar o sistema prisional capixaba, informou nesta segunda-feira (6) que Nicolas segue detido no Centro de Triagem de Viana.

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