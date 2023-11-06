Jovem baleada pelo namorado em Vila Velha tem alta e já está em casa

TV Gazeta mostram o estudante antes e depois do crime. A universitária Tayná Roberta, de 26 anos, baleada dentro de casa no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha , recebeu alta médica nesse domingo (5) e voltou para a residência da família, onde mora com os pais. A jovem foi baleada na última quinta-feira (2), e o namorado, Nicolas dos Santos Peruzo, de 22 anos, é o principal suspeito do crime. Ele é assessor do vereador de Vitória Duda Brasil (União) e foi preso em flagrante horas após sair correndo da casa da vítima. Vídeos obtidos pelamostram o estudante antes e depois do crime.

Em contato com a reportagem de A Gazeta na manhã desta segunda-feira (6), o pai da vítima contou que a filha não precisou passar por cirurgia no período em que esteve internada e que, apesar de ter recebido alta, deve continuar sendo acompanhada pelos médicos. O pai afirmou que Tayná foi atingida por um disparo, que entrou acima do pulmão. O projétil atravessou o corpo da jovem e foi parar na parede do quarto dela.

O pai de Tayná ainda revelou que está preocupado com a saúde mental da jovem, que está assustada com o ocorrido. Após voltar para casa, a jovem preferiu dormir na sala e não voltou ao quarto onde foi vítima do tiro.

Polícia Civil promete investigar o caso

Procurada pela reportagem nesta segunda (6), a Polícia Civil voltou a informar que o suspeito, Nicolas dos Santos Peruzo, foi conduzido à Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM) e foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio).

Na última sexta-feira (3), segundo a Polícia Civil, uma equipe realizou uma perícia no quarto da jovem, o local do crime. "O procedimento será encaminhado à Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) para as demais diligências que o caso requer", segundo a nota enviada à reportagem

Algumas perguntas feitas por A Gazeta, no entanto, não foram respondidas. São elas:

Nicolas Santos Peruzo voltou a ser ouvido pela Polícia Civil? O que ele disse? Ele revelou o que teria motivado o tiro contra a jovem?



O amigo de Nicolas, que também aparece no vídeo, foi ouvido pela polícia? Ele pode responder por algum crime?



A arma utilizada no crime é de quem? Ela tem registro?



Namorado é suspeito e segue preso desde então

Nicolas dos Santos Peruzo, de 22 anos, preso após atirar na namorada Tayná Roberta Crédito: TV Gazeta

Imagens obtidas pela reportagem da TV Gazeta mostram o estudante momentos antes e depois de atirar contra a namorada, a universitária Tayná Roberta. Conforme os vídeos exibem, por volta das 5h16, o suspeito chega ao local com um amigo. Eles tocam a campainha e, em seguida, entram na casa.

A dupla sobe até o quarto da jovem, onde, segundo os familiares, começou uma discussão. O pai e a mãe da jovem relataram que, pouco tempo depois, escutaram o barulho de tiro. Às 6h43, Nicolas e o amigo aparecem fugindo da residência. Desesperado, o pai da jovem ainda tenta atrás do genro, mas não consegue alcançá-lo.

A assessoria do Duda Brasil (União) detalhou que Nicolas dos Santos Peruzo entrou no gabinete do vereador em 2021, ainda como estagiário, e foi efetivado um ano depois. Por conta do fato, a exoneração dele foi solicitada à presidência da Câmara Municipal.