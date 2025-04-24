Jacaré-do-papo-amarelo de 2,5 metros é visto na Praia de Camburi

Quem passou pela Praia de Camburi, em Vitória, no início noite da última quarta-feira (23) teve uma surpresa digna de documentário animal: um jacaré-do-papo-amarelo, com aproximadamente 2,5 metros de comprimento, foi visto no final da orla, perto da área de uma mineradora. O animal deixou rastros pelo caminho, com pegadas e marca de cauda.
A movimentação chamou a atenção e mobilizou a Polícia Militar, que acionou a equipe do Projeto Caiman. Mas, quando os profissionais chegaram no local, não conseguiram encontrar o réptil.
Segundo o Projeto Caiman, a presença de animais dessa espécie na região não é incomum, já que o parque da mineradora e áreas adjacentes abrigam ecossistemas propícios para eles.
"O jacaré-do-papo-amarelo está entre os répteis ameaçados de extinção e sua aparição reforça a importância da preservação ambiental na Grande Vitória", afirmou o pesquisador do projeto, Lucas Yu.
O pesquisador explicou ainda que a água salgada não é recomendada para os jacarés, por ser um animal que vive na água doce.
Jacaré resgatado em bueiro
E como se um jacaré por semana já não fosse o bastante, outro foi encontrado dentro de um bueiro na tarde desta quinta-feira (24), dessa vez na avenida Brasil, bairro Novo Horizonte, na Serra.
A via é muito movimentada, possui três bueiros — um de cada lado e uma boca de lobo no meio da rua —, que têm contato direto com uma lagoa próxima, habitat dos jacarés.
Segundo Lucas Yu, o resgate ali já virou rotina. “É a terceira vez que a gente vai lá buscar jacaré. Já pegamos um no verão também”, contou. E pasmem: de acordo com o especialista, os moradores já estão tão acostumados que até alimentam os animais jogando comida nos bueiros.
Quando o Projeto Caiman chegou, o jacaré tentou escapar pela boca de lobo no meio da rua. A equipe levou cerca de 10 minutos para abrir o local com um macaco hidráulico e capturar o jacaré.
Após a retirada, a equipe do Projeto Caiman inspecionou os bueiros para verificar se havia outros animais, já que, segundo os moradores, dois jacarés foram vistos no local no último sábado (19). Nenhum outro foi encontrado. A equipe destacou que a presença de jacarés é comum na área devido à proximidade com a lagoa.