Jacaré-do-papo-amarelo de 2,5 metros é visto na Praia de Camburi

Quem passou pela Praia de Camburi, em Vitória , no início noite da última quarta-feira (23) teve uma surpresa digna de documentário animal: um jacaré-do-papo-amarelo, com aproximadamente 2,5 metros de comprimento, foi visto no final da orla, perto da área de uma mineradora. O animal deixou rastros pelo caminho, com pegadas e marca de cauda.

A movimentação chamou a atenção e mobilizou a Polícia Militar , que acionou a equipe do Projeto Caiman. Mas, quando os profissionais chegaram no local, não conseguiram encontrar o réptil.

Segundo o Projeto Caiman, a presença de animais dessa espécie na região não é incomum, já que o parque da mineradora e áreas adjacentes abrigam ecossistemas propícios para eles.

Jacaré-do-papo-amarelo na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Projeto Caiman

"O jacaré-do-papo-amarelo está entre os répteis ameaçados de extinção e sua aparição reforça a importância da preservação ambiental na Grande Vitória", afirmou o pesquisador do projeto, Lucas Yu.

O pesquisador explicou ainda que a água salgada não é recomendada para os jacarés, por ser um animal que vive na água doce.

Jacaré resgatado em bueiro

Bueiro onde jacaré foi encontrado na Serra Crédito: Projeto Caiman

E como se um jacaré por semana já não fosse o bastante, outro foi encontrado dentro de um bueiro na tarde desta quinta-feira (24), dessa vez na avenida Brasil, bairro Novo Horizonte, na Serra

A via é muito movimentada, possui três bueiros — um de cada lado e uma boca de lobo no meio da rua —, que têm contato direto com uma lagoa próxima, habitat dos jacarés.

Segundo Lucas Yu, o resgate ali já virou rotina. “É a terceira vez que a gente vai lá buscar jacaré. Já pegamos um no verão também”, contou. E pasmem: de acordo com o especialista, os moradores já estão tão acostumados que até alimentam os animais jogando comida nos bueiros.

Quando o Projeto Caiman chegou, o jacaré tentou escapar pela boca de lobo no meio da rua. A equipe levou cerca de 10 minutos para abrir o local com um macaco hidráulico e capturar o jacaré.