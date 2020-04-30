Comércio fechado na avenida Jerônimo Monteiro, Centro. Crédito: Vitor Jubini

Sem a adoção de medidas restritivas como o isolamento social, a reabertura total do comércio e a volta às aulas, o número de mortes por Covid-19 no Espírito Santo pode chegar a 327 no dia 9 de maio. Nesse mesmo intervalo, a quantidade de pessoas infectadas pelo novo coronavírus ultrapassaria a marca de 10 mil casos.

Your browser does not support the audio element. Isolamento pode evitar 300 mortes na próxima semana no ES, diz estudo

Considerando o pior cenário, quando nenhuma medida de isolamento é adotada, a projeção indica que o Estado registraria 10.915 casos confirmados da Covid-19. Com reajuste da política de restrição, o cenário intermediário do estudo aponta que 7.880 pessoas seriam infectadas. Nesta quarta-feira (29) o Estado contabilizava 2.538 diagnósticos positivos.

No mesmo período, levando em conta o retorno integral das atividades em território capixaba, o pior cenário resulta na morte de 327 pessoas. Já no cenário com flexibilização, poderiam ocorrer 236 óbitos no mesmo período. Nesta quarta, eram 84 mortes confirmadas.

O diretor-presidente do IJSN, Pablo Lira, alertou que, além do retorno das atividades, as projeções também consideram o aumento da interação social, a falta do uso de máscaras e o não cumprimento das etiquetas de higiene e de respiração, como o uso de máscaras. De acordo com ele, a sociedade precisa adotar novos comportamentos.