Inteligência artificial diminui tempo no trânsito em até meia hora na Serra

Prefeitura instalou rede de semáforos inteligentes que amplia o tempo do sinal verde quando há maior fluxo de veículos na via

Publicado em 4 de julho de 2025 às 15:11

O tempo de deslocamento na Avenida Eldes Scherrer Souza, na Serra, caiu em quase meia hora em horários de pico, na última semana, após a implantação de um sistema de semáfaros com uso de inteligência artíficial, de acordo com dados da prefeitura. Os detalhes foram compartilhados pelo prefeito Weverson Meireles (PDT) em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (4).>

Foram realizados testes em horários de pico. No trajeto da BR 101 até a Rotatória do Ó, a maior redução registrada foi de 28 minutos, com o tempo de travessia caindo de 41 para 13 minutos. No sentido inverso, da Rotatória do Ó para a BR 101, o tempo diminuiu de 19 para 6 minutos, uma redução de 13 minutos. Em ambos os sentidos, a redução foi de cerca de 68%.>

Semáforos inteligentes reduzem tempo gasto no trânsito na Serra Crédito: Willian Alcântara/Prefeitura da Serra

Os cruzamentos entre as avenidas Eldes Scherrer de Souza e Norte Sul agora contam com câmeras e sensores que monitoram, em tempo real, o fluxo de veículos, permitindo que o sistema ajuste os tempos dos semáforos de acordo com a demanda.>

Conforme explica a prefeitura, por toda a via, há o uso de inteligência artificial, que atua de forma dinâmica: quando a distância entre os veículos diminui, indicando maior concentração de tráfego, o tempo de sinal verde é ampliado na via mais movimentada, garantindo prioridade ao fluxo e reduzindo os congestionamentos.>

A secretária de Obras da Serra, Izabela Roriz, destaca que os braços semafóricos modernos e as faixas iluminadas foram os elementos que mais chamaram a atenção da população, mas reforça que o projeto vai muito além da estética: o foco da avenida inteligente é garantir mais segurança e eficiência viária por meio da tecnologia. >

“As soluções pensadas para quem atravessa a região da Eldes Scherrer Souza já estão tendo efeito. Nossa proposta é, sobretudo, oferecer mais fluidez, segurança e agilidade para os moradores da Serra. A primeira semana da avenida inteligente já nos permite apontar essa redução significativa no tempo de tráfego”, aponta. >

Para o prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT), a entrega da avenida inteligente representa um marco na transformação urbana da cidade. Ele destaca que esse projeto faz parte dos avanços em mobilidade idealizados nos últimos anos e do compromisso da gestão com a modernização dos espaços públicos e com o uso da tecnologia como ferramenta para melhorar a vida das pessoas.>

“A entrega da primeira avenida 100% inteligente do Espírito Santo é um passo importante para nos posicionar entre as cidades mais inovadoras do Brasil. Esse é um projeto pioneiro, que começou a ser planejado nos últimos anos e agora se torna realidade. Demos continuidade a essa ideia e seguiremos avançando com novas soluções tecnológicas que posicionam a Serra como referência na mobilidade urbana capixaba”, defende.>

Quais recursos a prefeitura passou a utilizar?

Semáforos inteligentes >

Os semáforos inteligentes melhoraram a visibilidade da sinalização semafórica, ajudando a prevenir acidentes e atropelamentos causados pelo desrespeito às regras de trânsito. Os sistemas luminosos auxiliares funcionam como uma reprodução ampliada da sinalização padrão, sendo colocados sobre o braço projetado e na coluna semafórica, onde ficam os grupos focais convencionais.>

Os semáforos inteligentes exibem a fase semafórica em operação ao longo de toda a extensão do braço e parte da coluna, ampliando a visibilidade do estágio semafórico em até 300 metros a mais do que o padrão. >

Além disso, também foram instaladas barras luminosas no piso, próximas à guia (meio-fio), na área de travessia de pedestres. Essas barras reproduzem a sinalização dos grupos focais para pedestres, mas, por estarem ao nível do chão, são facilmente visualizadas por quem olha para o telefone ou está distraído, facilitando a travessia segura, especialmente para idosos e pessoas com deficiência.>

Sensores de fluxo de veículos >

Nos cruzamentos entre as avenidas Eldes Scherrer Souza e Norte Sul, foi instalado um sistema que utiliza câmeras de vídeo e outros sensores para detectar o fluxo de veículos, permitindo ajustar automaticamente os tempos do ciclo semafórico — como verde, amarelo e vermelho — de acordo com a demanda real. Quando a distância entre os veículos diminui, o sistema aumenta o tempo de verde na via com maior movimento, priorizando o fluxo de veículos. Após a instalação, essa operação ocorre de forma totalmente automatizada, sem necessidade de intervenção humana.>

Botoeiras inteligentes >

Os semáforos agora contam com botoeiras (botões) inteligentes, que ajustam automaticamente o tempo de travessia e oferecem mais segurança sem prejudicar o fluxo do trânsito, visto que o sistema reduz o tempo do sinal vermelho quando possível.>

Pontos de ônibus com energia limpa >

Os novos pontos de ônibus estão equipados com carregadores de celular alimentados por energia fotovoltaica, unindo comodidade e sustentabilidade para os usuários do transporte público.>

