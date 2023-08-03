Influencer queimada em churrasco tem alta após quase 2 meses no ES

Larissa acompanhada da equipe de profissionais do hospital Crédito: Reprodução/Redes Sociais

"Hoje recebi minha tão sonhada alta, o processo ainda é longo, mas Deus estará comigo em todo tempo. Aqui não está nem um terço das pessoas que me ajudaram enquanto eu estive no hospital, a eles total gratidão!" Larissa Piona Pagung - Influencer (trecho de postagem no Instagram)

Larissa estava em uma festa no dia 11 de junho na localidade de Córrego Aparecida, em Marilândia, quando o fogo de uma churrasqueira se alastrou e a atingiu. Outras cinco pessoas ficaram feridas, mas com menor gravidade. Naquele dia ela foi socorrida e encaminhada para a unidade médica da Grande Vitória. Segundo a mãe da influencer, a lavradora Cirleia Pagung, os médicos disseram que ela teve 29,5% do corpo queimado.

A jovem ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até o dia 20 de junho e depois permaneceu em um leito de enfermaria até receber a notícia de que poderia retornar para casa, na localidade de Córrego Primavera, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo.

Relembre o caso

Segundo a Polícia Militar , um homem de 36 anos procurou os militares e informou que estava acompanhado de amigos fazendo um churrasco após um evento de cavalgada na região. Ele achou que não havia fogo na churrasqueira e, então, colocou álcool no compartimento do fogareiro, momento em que as chamas rapidamente subiram.

Mais atingida pelas chamas, a blogueira precisou entrar na água de um córrego próximo para conseguir conter o fogo. Em conversa com a reportagem, a secretária de Saúde de Marilândia, Gisele Tozzi, disse que havia ambulância no local e o atendimento foi rápido para prestar os primeiros socorros às vítimas.