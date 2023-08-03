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Estava internada

Influencer queimada em churrasco tem alta após quase 2 meses no ES

Larissa Piona Pagung estava internada no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, desde o dia 11 de junho. Segundo a mãe dela, a filha teve 29,5% do corpo queimado
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 ago 2023 às 08:33

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 08:33

Larissa acompanhada da equipe de profissionais do hospital
Larissa acompanhada da equipe de profissionais do hospital Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Após ficar internada por quase dois meses devido a graves queimaduras sofridas em uma churrasqueira durante ma confraternização em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, a influencer Larissa Piona Pagung, de 27 anos, recebeu alta médica na última quarta-feira (3). Ela fez uma publicação nas redes sociais para agradecer pelo momento e também aos profissionais do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde ela estava desde o dia 11 de junho.
"Hoje recebi minha tão sonhada alta, o processo ainda é longo, mas Deus estará comigo em todo tempo. Aqui não está nem um terço das pessoas que me ajudaram enquanto eu estive no hospital, a eles total gratidão!"
Larissa Piona Pagung - Influencer (trecho de postagem no Instagram)
Larissa estava em uma festa no dia 11 de junho na localidade de Córrego Aparecida, em Marilândia, quando o fogo de uma churrasqueira se alastrou e a atingiu. Outras cinco pessoas ficaram feridas, mas com menor gravidade. Naquele dia ela foi socorrida e encaminhada para a unidade médica da Grande Vitória. Segundo a mãe da influencer, a lavradora Cirleia Pagung, os médicos disseram que ela teve 29,5% do corpo queimado.
A jovem ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até o dia 20 de junho e depois permaneceu em um leito de enfermaria até receber a notícia de que poderia retornar para casa, na localidade de Córrego Primavera, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo.

Relembre o caso

Segundo a Polícia Militar, um homem de 36 anos procurou os militares e informou que estava acompanhado de amigos fazendo um churrasco após um evento de cavalgada na região. Ele achou que não havia fogo na churrasqueira e, então, colocou álcool no compartimento do fogareiro, momento em que as chamas rapidamente subiram.
Mais atingida pelas chamas, a blogueira precisou entrar na água de um córrego próximo para conseguir conter o fogo. Em conversa com a reportagem, a secretária de Saúde de Marilândia, Gisele Tozzi, disse que havia ambulância no local e o atendimento foi rápido para prestar os primeiros socorros às vítimas.
A mãe de Larissa comentou que a blogueira ficou bastante abalada com o que aconteceu. “ Larissa está bem abalada, triste, chora muito. Ela queimou o rosto, o cabelo. Sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau no braço, que foram mais graves", disse Cirleia Pagung para a reportagem de A Gazeta, no dia 13 de junho.

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