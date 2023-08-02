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Trânsito

Motociclista fica ferido após moto bater em ônibus em Cariacica

Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (02), próximo ao Terminal de Itacibá, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2023 às 19:04

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 19:04

Uma motocicleta ficou ferido após colidir com um ônibus do Sistema Transcol próximo ao Terminal de Itacibá, em Cariacica, na tarde desta quarta (02).
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 14h. O condutor da moto foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Não há informações sobre seu estado de saúde.
A reportagem procurou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) para mais informações e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.

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