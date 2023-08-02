Motociclista fica ferido após moto bater em ônibus em Cariacica

Uma motocicleta ficou ferido após colidir com um ônibus do Sistema Transcol próximo ao Terminal de Itacibá, em Cariacica, na tarde desta quarta (02).
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 14h. O condutor da moto foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Não há informações sobre seu estado de saúde.
A reportagem procurou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) para mais informações e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.