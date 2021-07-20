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Grande proporção

Incêndio em vegetação quase atinge casas em Colatina

Fogo começou no final da tarde desta segunda-feira (19) e assustou moradores do bairro São Miguel; depois de horas, chamas foram controladas

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 00:22

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

20 jul 2021 às 00:22
Incêndio em vegetação quase atingiu casas do bairro São Miguel, em Colatina, nesta segunda-feira (19)
Incêndio em vegetação quase atingiu casas do bairro São Miguel, em Colatina, nesta segunda-feira (19) Crédito: Adalberto Vargas
Por pouco, um incêndio de vegetação não atingiu casas do bairro São Miguel, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (19). O início dele se deu em uma pastagem, no final da tarde. Porém, com o vento e a plantação, o fogo se alastrou e quase alcançou as residências. Apesar do susto, não houve prejuízos materiais e ninguém ficou ferido.
De acordo com informações da Terceira Companhia do Corpo de Bombeiros, responsável pela região, as chamas começaram por volta das 16h e cerca de sete horas depois ainda estavam sendo combatidas, embora já controladas a uma área sem construções. 
Incêndio em vegetação quase atingiu casas do bairro São Miguel, em Colatina, nesta segunda-feira (19)
Área consumida pelo incêndio ainda não havia sido dimensionada pelo Corpo de Bombeiros até a noite desta segunda-feira (19) Crédito: Adalberto Vargas
Para poder combater o avanço do incêndio, foram necessários dois caminhões-pipa da Prefeitura de Colatina, um caminhão do Corpo de Bombeiros local e uma picape destinada a casos do tipo. Além do apoio de uma equipe de Baixo Guandu. Ao todo, nove agentes trabalhavam no local.
Morador do bairro Morada do Sol, o engenheiro Adalberto Vargas viu o fogo se alastrar e ser controlado de casa, quando chegou do trabalho, e enviou fotos para a equipe de A Gazeta. "Tinha bastante fumaça e as chamas já estavam bem altas, com um foco bem grande próximo às casas", relatou.
"Teve um momento que ficou bem próximo. Não dá pra ser exato, mas pelo o que conheço, chegou a pegar fogo em uma moita de bambu que fica a cerca de três metros das casas"
Adalberto Vargas - Engenheiro e morador de Morada do Sol
Segundo ele, incêndios não são raros nessa região, mas o desta vez chamou atenção. "Acontece menores, é até comum. Mas desse tamanho é mais raro. Nessa proporção, é a segunda vez que eu vejo e eu moro aqui no bairro há cinco anos", contou, confirmando que a situação já estava mais tranquila.
"Não dá para dizer que apagou completamente, porque ainda vejo focos, principalmente na direção de onde seria o Hospital São José. Mas, agora, praticamente acabou, não se compara com o que estava mais cedo", disse na noite desta segunda. A área atingida e o prejuízo ambiental ainda não foram dimensionados.

MAIS FOCOS DE INCÊNDIO

Na manhã desta terça-feira (20), a sargento do Corpo de Bombeiros Paula Schneider explicou que foram registrados quatro focos de incêndio no município na segunda, provavelmente iniciados por ação humana. "As áreas queimadas são de pasto e pequenas matas. Em dois bairros, Morada do Sol e Antônio Damiani, as chamas chegaram muito próximo das residências", explicou.
Área atingida por incêndio em Colatina
Área atingida por incêndio em Colatina na segunda (19) Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Ainda de acordo com a sargento, ventava muito, o que atrapalhou um pouco o combate ao fogo. "Todos os focos foram controlados ainda na noite de segunda, mas os Bombeiros farão um novo monitoramento nesta terça", afirmou. 

Atualização

20/07/2021 - 7:50
Na manhã desta terça-feira (20), a sargento do Corpo de Bombeiros Paula Schneider explicou que foram registrados quatro focos de incêndio no município na segunda (19) e que todos foram controlados. O texto foi atualizado. 

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