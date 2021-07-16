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Vídeo: homem é resgatado pela varanda de incêndio em Linhares

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram socorridas e levadas para hospitais da cidade. A perícia está no local apurando as causas

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 11:50

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 jul 2021 às 11:50
Homem é resgatado pela varanda em Linhares Crédito: Reprodução/Vídeos
Um apartamento pegou fogo na manhã desta sexta-feira (16), no bairro Araçá, em Linhares, Norte do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram socorridas e levadas para hospitais da cidade.
A primeira vítima resgatada foi o morador do apartamento. Ele foi retirado do imóvel pela varanda. A segunda pessoa atendida foi a dona do prédio onde aconteceu o incêndio. Ela apresentava sinais de muito nervosismo e foi encaminhada para o hospital por precaução.
A identidade das pessoas atendidas não foi divulgada. Peritos dos Bombeiros e da Polícia Civil estão no imóvel para apurar as causas do incêndio.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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