Vídeo: homem é resgatado pela varanda de incêndio em Linhares

Um apartamento pegou fogo na manhã desta sexta-feira (16), no bairro Araçá, em Linhares, Norte do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram socorridas e levadas para hospitais da cidade.
A primeira vítima resgatada foi o morador do apartamento. Ele foi retirado do imóvel pela varanda. A segunda pessoa atendida foi a dona do prédio onde aconteceu o incêndio. Ela apresentava sinais de muito nervosismo e foi encaminhada para o hospital por precaução.
A identidade das pessoas atendidas não foi divulgada. Peritos dos Bombeiros e da Polícia Civil estão no imóvel para apurar as causas do incêndio.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte