Acidente entre duas caminhonetes deixa três pessoas feridas em Linhares

Um acidente envolvendo duas caminhonetes deixou três pessoas feridas em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde desta terça-feira (13). A ocorrência foi registrada na ES 358, entrada que liga o município ao balneário de Pontal do Ipiranga.
Um dos veículos capotou e foi parar do lado de fora da pista. Dois ocupantes desta caminhonete foram encaminhados para hospitais da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista está em estado grave. O condutor do outro veículo teve ferimentos e também precisou de atendimento.
As causas do acidente e o nome dos envolvidos não foram informados. Apesar do acidente, o trânsito segue normal na rodovia.