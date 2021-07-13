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Estrada do Pontal

Acidente entre duas caminhonetes deixa três pessoas feridas em Linhares

Um dos veículos capotou, foi parar do lado de fora da pista e três ocupantes foram encaminhados para hospitais da cidade, o motorista em estado grave. O condutor da outra caminhonete também ficou ferido

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 19:25

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

13 jul 2021 às 19:25
Colisão entre duas caminhonetes deixa três pessoas feridas em Linhares
Colisão entre duas caminhonetes deixa três pessoas feridas em Linhares Crédito: Caio Dias
Um acidente envolvendo duas caminhonetes deixou três pessoas feridas em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde desta terça-feira (13). A ocorrência foi registrada na ES 358, entrada que liga o município ao balneário de Pontal do Ipiranga.
Um dos veículos capotou e foi parar do lado de fora da pista. Dois ocupantes desta caminhonete foram encaminhados para hospitais da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista está em estado grave. O condutor do outro veículo teve ferimentos e também precisou de atendimento. 
As causas do acidente e o nome dos envolvidos não foram informados. Apesar do acidente, o trânsito segue normal na rodovia.

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