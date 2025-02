Incêndio em poste chama a atenção na Serra; veja vídeos

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma grande quantidade de fios elétricos estava espalhada pelo chão, com chamas. Uma equipe da Polícia Militar estava no local sinalizando a via, durante a madrugada. "Após análise da cena, os militares confirmaram que parte da fiação estava energizada e havia risco das chamas atingirem residências e lojas comerciais nas proximidades. As chamas percorriam a fiação indo em direção a outros postes, dos quais saíam emaranhados de fios. Os bombeiros fizeram o combate com uso de espuma. A EDP foi acionada. Não foi possível identificar a causa da queda da fiação, nem do início das chamas", revelou a corporação. >