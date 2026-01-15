Home
Incêndio atinge frigorífico Saboratta na Serra

O fogo começou na tarde de quinta-feira (15) e uma nuvem de fumaça densa se formou e espalhou pela região

Mikaella Mozer

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 17:59

O fogo começou na tarde de quinta-feira (15).

Um incêndio atinge a fábrica do frigorífico Saboratta na tarde desta quinta-feira (15) desde às 17h. A indústria é especializada em carne suína e está localizada no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Conforme apuração da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta, as chamas começaram no segundo andar, onde fica a parte da produção de embutidos. O fogo se expandiu até o terceiro andar, utilizado para os congelados, mas não houve feridos. Até o momento não há informação sobre origem das chamas.

Vídeos enviados por leitores mostram uma extensa nuvem de fumaça saindo da empresa. Para o combate ao fogo, o Corpo de Bombeiros utilizou ao menos 20 mil litros de água em uma hora e meia de atendimento no local. A reportagem da TV Gazeta conversou com agentes do CBMES que explicaram que, devido à intensidade, foram acionadas duas equipes do município serrano, outras duas de Vitória, além de solicitação de reforço. 

Em outras gravações é possível ver funcionários do lado de fora do empreendimento. As polícias, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros foram demandados para mais informações. A reportagem também tenta contato com a empresa e o espaço segue aberto para um posicionamento. 

